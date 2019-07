Basket in carrozzina, dal 17 al 19 luglio “triangolare Italia, USA e GBR a San Patrignano

RIflettori accesi sull’ultima fase della preparazione degli azzurri verso i Campionati Europei in programma dal 30 agosto a Walbrzych, in Polonia, che metteranno in palio i 4 pass paralimpici per Tokyo 2020

SI CHIAMA “Stars in Sanpa” l’inedito triangolare tra le Nazionali di basket in carrozzina di Italia, USA e Gran Bretagna che si svolgerà tra il 17 e il 19 luglio presso l’auditorium della Comunità di San Patrignano, riadattato per l’occasione.

La sfida – presentata dal Comitato Italiano Paralimpico – alle due squadre più vincenti e prestigiose presenti sulla scena mondiale e la partnership con la Comunità San Patrignano, eccellenza riconosciuta internazionalmente da oltre quarant’anni, sono gli elementi fondanti di un evento che rappresenta il primo contatto tra il mondo dello sport paralimpico ad alti livelli e la comunità fondata da Vincenzo Muccioli, e che accende i riflettori sull’ultima fase della preparazione degli azzurri verso i Campionati Europei in programma dal 30 agosto a Wa?brzych, in Polonia (che metteranno in palio i 4 pass paralimpici per Tokyo 2020).

Tutte e tre le partite del triangolare (il 17 luglio si parte con il match tra Italia e Stati Uniti, il 18 luglio la partita tra Stati Uniti e Gran Bretagna e infine il 19 luglio gli azzurri sfideranno i britannici) saranno trasmesse in diretta da Rai Sport dalle ore 18.30.

“Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto”, spiega il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. “La scelta di San Patrignano come location di questo triangolare riflette la strategia che la famiglia paralimpica sta perseguendo ormai da diversi anni, ossia valorizzare la dimensione sociale e inclusiva dello sport. Con la Comunità di San Patrignano condividiamo molti aspetti valoriali. Questi ragazzi hanno in comune un percorso di rinascita e una grande voglia di riscatto. Con l’impegno e la determinazione si possono raggiungere obiettivi impensabili nello sport e nella vita. È questo il messaggio che vogliamo far arrivare a tutti”.

“Avremmo potuto scegliere un tempio del basket per ospitare le due Nazionali più prestigiose al mondo, sarebbe stato certamente più facile. Ma non dobbiamo mai dimenticare che noi rappresentanti del mondo paralimpico siamo anche e soprattutto ambasciatori di un messaggio molto forte da un punto di vista sociale. E San Patrignano era certamente il contesto ideale a questo scopo”, aggiunge il presidente Fipic Fernando Zappile.

Il responsabile tecnico delle nazionali Carlo Di Giusto ha diramato la lista dei 14 atleti convocati per il raduno (dal 12 luglio a Rimini) e per il triangolare di San Patrignano: Ahmed Raourahi (Briantea84 Cantù), Fabio Raimondi (Dinamo Lab Sassari), Marco Stupenengo (Santa Lucia Roma), Filippo Carossino (Briantea84 Cantù), Claudio Spanu (Dinamo Lab Sassari), Domenico Miceli (Amicacci Giulianova), Giulio Maria Papi (Briantea84 Cantù), Andrea Giaretti (S. Stefano Sport), Simone De Maggi (Briantea84 Cantù), Enrico Ghione (S. Stefano Sport), Davide Schiera (S. Stefano Sport), Jacopo Geninazzi (Briantea84 Cantù), Sabri Bedzeti (S. Stefano Sport), Francesco Santorelli (Briantea84 Cantù). Dopo il ritiro di Rimini, comunicherà i nomi dei 12 atleti convocati per gli Europei.

L’ultima fase della preparazione agli Europei si svolgerà presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acquacetosa, a Roma, dal 16 agosto al 27, giorno della partenza per la Polonia.

L’esordio nei Campionati Europei è fissato per il 31 agosto (ore 19) contro la Gran Bretagna. Poi sfide ad Austria, Polonia, Germania e Svizzera per completare il girone. Le prime quattro di ciascun raggruppamento accederanno ai quarti di finale. Le semifinaliste dell’Europeo conquisteranno il pass per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

