L’economia della Tuscia? Ancora più ombre che luci

WANDA CHERUBINI–

VITERBO- Ancora più ombre che luci sull’andamento economico di Viterbo e provincia, secondo i dati del rapporto sull’economia provinciale illustrato questa mattina, presso la sala conferenza dell’ente camerale, in occasione della 17esima Giornata dell’Economia. Presenti tutti i rappresentanti del mondo economico ed istituzionale, che hanno ascoltato la relazione di Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio di Viterbo, seguita dall’illustrazione dell’analisi da parte del segretario generale dell’ente camerale, Francesco Monzillo. Il valore aggiunto, che rappresenta la capacità del sistema locale di produrre ricchezza, si attesta per la provincia di Viterbo nel 2018 a 5.956,8 milioni di euro. La variazione con il 2017 è stata del +1,5%, in linea con lo scorso anno, leggermente inferiore all’incremento registrato per l’economia regionale (+1,6%) e nazionale (+1,7%). Tra i pochi dati positivi occorre evidenziare la presenza di una dinamica in crescita relativa al numero di imprese, con un tasso di crescita pari al +0,7%, anche nel 2018 superiore a quello della media italiana ,+0,5%, con qualche settore, in primis quello attinente al turismo che è impostato su un buon trend di crescita. Rimanendo sul turismo, si evidenzia sempre più che questo settore per la provincia di Viterbo non è più solo una potenzialità ma sta diventando una realtà. Nel 2018 gli arrivi e le presenze sono nuovamente in aumento confermando il trend di crescita degli ultimi anni. L’aumento più importante riguarda gli arrivi degli stranieri con oltre il 17% di aumento, contro un +6,6% degli Italiani. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, nel corso dell’ultimo anno è nuovamente diminuito il numero degli occupati (-1,3%), ma nel contempo è in flessione consistente anche il numero dei disoccupati (-11,1%), con un tasso di disoccupazione che si aƩesta all’11,8% che rimane comunque superiore alla media nazionale (10,6%). Si osservano dei timidi segnali positivi nei servizi e nelle attività manifatturiere, in quest’ultimo caso è stato possibile stimare il dato dell’industria ceramica, prevalentemente localizzata nel Distretto di Civita Castellana, che evidenzia un aumento del fatturato 2018 sul 2017 del +4,4%. l settore edile, presenta un peso superiore a quello degli altri contesti territoriali presi a riferimento (Viterbo 5,2%; Lazio 4,1%; Italia 4,7%), anche se in forte riduzione rispetto al passato. Questa riduzione è stata parzialmente compensata da un aumento nel terziario, soprattutto nella componente dei servizi alla persona e della ricettività e della somministrazione.

Il presidente della Camera di Commercio di Viterbo, Domenico Merlani ha così commentato i dati emersi dal 19esimo rapporto sull’Economia della Tuscia, presentato questa mattina. “I dati non ci rincuorano, ma dobbiamo tenere presente lo spirito degli imprenditori. E’ necessaria un’iniezione di fiducia. Il nostro è un rapporto critico, realistico, ma dobbiamo anche dare delle soluzioni per poter aiutare le imprese a riprendersi da questo periodo buio. Bisogna però non essere così cupi o piangerci addosso. L’economia italiana soffre ed il nostro territorio ha ancora un gap da recuperare. Abbiamo sul nostro territorio attività tradizionali penalizzate. L’invecchiamento poi della popolazione e la bassa indicizzazione delle imprese in futuro ci creerà dei problemi. Non dobbiamo sottovalutare questo fenomeno dell’invecchiamento più presente rispetto ad altri”. Merlani ha poi sottolineato un “fermento forte che riguarda l’autoimprenditorialità. “E’ nostro dovere aiutare i giovani in ciò – ha sottolineato – anche se le ultime riforme ci hanno tagliato un po’ le gambe. Ci sono però degli sbocchi in vista positivi. Mi auguro che a breve gli enti comunali ritornino ad essere quelli che erano anni fa”. Merlani ha, quindi, posto l’attenzione sul turismo che sta producendo sul Viterbese effetti inattesi. “Si tratta di un settore nuovo, da esplorare. I dati sono abbastanza positivi, ma dobbiamo migliorare sulla cultura dell’accoglienza. Dovremmo fare un salto di qualità”.

Per quanto riguarda l’agricoltura il presidente dell’ente camerale viterbese ha evidenziato che esistono dei settori interessanti. “Una spinta importante è la multifunzionalità in agricoltura. Deteniamo il primato regionale nella produzione biologica”. Negativi invece i comparti del commercio e dell’artigianato. “In questi ambiti stiamo vivendo periodi complicati nonostante le numerose reti di impresa realizzate in provincia. I nostri imprenditori hanno superato il gap di non volersi mettere insieme”. Sul fronte, infine, del lavoro, Merlani ha affermato: “Tra occupazione e disoccupazione abbiamo dati alternanti e non positivi. Il problema è legato allo sviluppo di imprese e abbiamo bisogno di politiche lungimiranti a livello nazionale. Abbiamo sempre più giovani che non studiano e non lavorano. E’ una spirale che dovremmo interrompere”. Infine, Merlani ha affrontato il tema della digitalizzazione delle imprese. “Con la digitalizzazione – ha affermato – una piccola impresa può diventare leader nel mondo. Questa la filosofia che ci ha spinto ad incontrare la digitalizzazione”.

In merito a ciò l‘ente camerale ha commissionato all’università della Tuscia un’indagine ad hoc, realizzata dalla professoressa Tiziana Laureti in collaborazione con Ilaria Benedetti. La dott.ssa Laureti ha spiegato come gli obiettivi della ricerca siano tre: misurare il grado di utilizzo dei mezzi tecnologici, individuare la percezione sull’importanza della digitalizzazione delle imprese e il ruolo svolto dai servizi digitalizzati della Camera di Commercio. Sono state prese a campione 434 imprese, che sono state intervistate telefonicamente. E’ emerso che il 44,7% delle imprese ha un grado di digitalizzazione piuttosto basso, il 32,49% basso. Tuttavia il 20% delle imprese ha un grado di digitalizzazione alto ed il 2% molto alto.

