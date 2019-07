Roma pulita in sette giorni”: rifiuti spediti anche ad Aprilia e Pomezia

Da questa mattina 6 luglio i rifiuti di Roma arriveranno in tutti gli impianti di trattamento e smaltimento del Lazio. Diversi i comuni (e le società) coinvolti che saranno costretti a ricevere i rifiuti indifferenziati della Capitale. Ma a pagare pegno, più degli altri, saranno principalmente due municipi: Aprilia, in cui si trova il centro di trattamento dei rifiuti indifferenziati della Rida Ambiente; e Pomezia, in cui ha sede l’impianto polifunzionale della Ecosystem. A pagare il prezzo delle inefficienze della Capitale saranno anche Frosinone, in cui si trova l ‘inceneritore Acea, Viterbo e Colleferro, che ospitano invece due discariche. Dopo giorni di polemiche a distanza e di reciproche accuse tra il Governatore Zingaretti e la sindaca Raggi finalmente l’ordinanza è stata firmata. Gli impianto non potranno smettere di ricevere rifiuti nemmeno il sabato, domenica e festivi né potranno dare corso a manutenzioni ordinarie e/o straordinarie: insomma, nessuno di loro, per nessuna ragione, potrà astenersi dal ricevere la spazzatura di Roma. Così stabilisce il nuovo documento i varata dalla Giunta Zingaretti, con l’accordo della Prefettura e del Ministero della Salute.

