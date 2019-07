FOCUS/ Il sistema ITS, potenzialità per lo sviluppo, la competitività e l’occupabilità”

Il 9 luglio 2019 alle ore 13.00, presso la Sala Stampa di Montecitorio – via della Missione n 4 in Roma – si terrà la Conferenza Stampa della Fondazione ITS per illustrare le potenzialità del sistema ITS (Istituti Tecnici Superiori) come espressione della concezione duale, sviluppatasi sia territorialmente che come driver di sviluppo in ambito internazionale all’interno dell’Area ITS NTV (Nuove Tecnologie della Vita) che evidenziano ancora di più l’impegno di fare “Sistema” tra gli Istituti Tecnici Superiori e Farmaindustria e tra Fondazioni ITS della Rete con il territorio.

Tra i temi trattati:

• L’importanza del sistema ITS e i grandi numeri realizzati in alcuni paesi tra cui Canada, Germania e Francia.

• La necessità di definire un quadro normativo ampio e funzionale utile a valorizzare le potenzialità degli ITS per la realizzazione di elevati standard qualitativi attraverso le diverse collaborazioni.

• Modalità di concertazione e definizione delle innovazioni, attualizzando ed importando esperienze e metodologie più avanzate, per favorire lo sviluppo del “Sistema” e per il reperimento di risorse finanziarie attraverso analisi di riduzione dei costi a carico di altri ambiti, in coerenza con le nuove necessità del Paese; questo in riferimento anche a quanto espresso da Farmindustria, in occasione dell’evento “2025 la salute che verrà”, nel quale è emersa la necessità di prevedere nuove professioni e profili tecnici.

• Sviluppo del fare “Sistema” attraverso le nuove tecnologie da abbinare ai diversi livelli educativi per mettere in rete l’incontro tra domanda e offerta delle diverse competenze.

• Progettualità Farmindustria / ITS – NTV che prevede la modalità di costruzione di modelli in costante miglioramento, attraverso monitoraggi e norme che prevedono la valorizzazione di “promotori di innovazione territoriale”, e incremento della salute pensando anche alla Silver Economy ed alla necessità di ridurre i costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale e Locale.

• Realizzazione di progetti di Ricerca e Sviluppo – R&S congiunti (collaborazioni tra ITS specifici).

• Presentazione di accordi e valore aggiunto della filiera; realizzazione di piattaforme dove far confluire le offerte formative per aumentarne la visibilità.

• Programmazione di eventi da realizzare a settembre/ottobre per evidenziare la necessità di ottenere impianti normativi più ampi che tengano conto delle specificità settoriali e territoriali.

Verrà inoltre presentato l’accordo firmato da Farmindustria con la Rete ITS – NTV progetti e prospettive di sviluppo.

Saluti e apertura dei lavori Giorgio Maracchioni, Coordinatore Rete ITS NTV e Presidente ITS NTV di Roma

Relatori:

Fucsia Nissoli Fitzgerald

Antonio Messina, Vice Presidente Farmindustria

Fabrizio Fornezza, Istituto EUMETRA MR

Stefano Micelli, coordinatore progetto Industria 4.0 MIUR Ca Foscari

Salvatore Giuliano, Sottosegretario al MIUR con delega per gli ITS

Katrin Helber, Direttore Dual Concept Camera di Commercio Italo-Germanica.

Valentina Grippo Vice Presidente Commissione scuola, formazione lavoro della Regione Lazio;

Claudio di Berardino, Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio

Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni

Modera Massimo Maria de Meo, Segretario Generale dell’Associazione Iter Legis Progetto Formazione

