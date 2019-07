Incendio in via del Cappellaccio: strade chiuse per i soccorsi

Incendio a Roma in via del Cappellaccio, all’altezza del civico 143. Le fiamme sarebbero divampate in una zona attigua o interna ad un’officina confinante con la via del Mare, in zona Magliana.

I Vigili del fuoco e la Polizia di Roma Capitale, hanno disposto la chiusura per sicurezza, oltre che della stessa via, anche della via del Mare tra Cocchieri e Tor di Valle in entrambe le direzioni. Sulla via Ostiense sono state disposte solo chiusure temporanee tra via di Decima a via Monte del Finocchio, direzione Roma, e tra via Monte del Finocchio e via Frugoni in ambo i sensi, per agevolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Al lavoro oltre 15 pattuglie della polizia locale di 6 Gruppi: oltre Eur e Marconi, anche i gruppi Tintoretto, Monteverde e Gpit e Mare.

Al momento non risultano feriti. Le fiamme, alimentate da alcune cataste di pneumatici, hanno interessato quattro capannoni industriali. La colonna di fumo, sprigionata dall’incendio, è visibile a diversi chilometri di distanza.

