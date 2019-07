E’ ONLINE IL VIDEO DI “TI MANGEREI” IL NUOVO INEDITO DI MARCELLA BELLA

L’attesa è finita. E’ online il videoclip del brano inedito di Marcella Bella dal titolo “Ti mangerei” inserito nella raccolta “50 anni di Bella Musica”. Il singolo uscito a fine maggio possiede quel “fascino del nuovo”, che dona all’insieme dei brani selezionati per il cofanetto un tocco di novità. Gli autori del brano sono i fratelli Rosario ed Antonio, che hanno scritto un testo moderno ed accattivante, descrivendo l’amore utilizzando ironicamente il “gergo food”, creando un concetto finale sensuale e alternativo. La voce suadente ed energica di Marcella ed il ritmo in crescendo che esplode nel ritornello fa di questo singolo una hit già dal primo ascolto.

Il video è visibile al seguente link https://youtu.be/o_cu8tXe2kY

Per l’ambientazione del video è stata scelta una location molto suggestiva: la laguna di Porto Caleri (Rosolina Mare) in Veneto, con le sue caratteristiche dune di sabbia finissima e le passerelle in legno sopraelevate. Questo lembo di terra affacciato sul mare fa parte dell’area protetta dal Parco del Delta del Po, ed è nascosto dalla meravigliosa pineta del Giardino Botanico Litoraneo. La produzione del video è stata affidata alla Lucas Frame Production per la regia di Luca Adami il quale ha ricreato l’atmosfera tipica di un’oasi nel deserto, realizzando una tipica capanna tra dune bianche, flora e fauna incontaminate, prendendo spunto dal concetto esotico e trasgressivo del brano. Marcella ed il suo misterioso tuareg in blu si muovono in questo set misterioso ed affascinante tra veli bianchi mossi dal vento e immagini di cibo esotico.

Il singolo inedito è presente nel doppio album che celebra 50 anni di carriera dell’artista siciliana più amata di sempre. Il cofanetto, distribuito e prodotto dall’etichetta Azzurra Music, contiene una selezione di brani intramontabili, i più grandi successi registrati “live” in una serata evento al Teatro Brancaccio di Roma. L’orchestra dal vivo, l’amato fratello Gianni e gli ospiti speciali presenti alla serata che hanno duettato con Marcella, hanno reso indimenticabile ed emozionante il risultato della serata e dunque della raccolta celebrativa. Marcella ha inoltre annunciato che da settembre riprenderà il tour live “50 anni di bella musica” che la porterà nuovamente ad essere protagonista nei principali teatri italiani. Sempre tanta energia e voglia di essere vicina al suo amato pubblico contraddistingue questa straordinaria artista.

Ti potrebbero interessare anche: