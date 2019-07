E’ ufficiale, il Venezia giocherà in Serie B. Escluso il Palermo

Il Consiglio Federale ha ratificato la non ammissione dei rosanero. Al loro posto rimarrà nel campionato cadetto la società veneta, che aveva perso i playout ai rigori. La notizia era nell’aria da settimane, ora è arrivata l’ufficialità. Il Palermo è stato escluso dalla Serie B della prossima stagione e dovrà ripartire dalla Serie D. Il posto dei siciliani nel campionato cadetto sarà occupato dal Venezia, che era retrocesso dopo aver perso i playout ai calci di rigore. Queste le decisioni del Consiglio Federale, comunicate in giornata. Ora è probabile che il Palermo presenti ricorso al Tar del Lazio e poi eventualmente alla Cassazione del Calcio.

Per quanto riguarda la Serie C niente da fare per Bisceglie (era retrocessa dopo i playout) e Cerignola (aveva disputato i playoff di D) che a questo punto presenteranno ricorso al Collegio di Garanzia del Coni presso la sezione speciale presieduta dal giudice Raffaele Squitieri, unica sezione adibita a dirimere la questione. Giocheranno in C invece Modena, Reggiana (Reggio Audace) ripescate, Fano, Virtus Verona e Paganese riammesse. Così facendo le squadre al momento sono 59.

