Lancia da balcone figlia 16 mesi, morta

Nel Napoletano, l’uomo si è poi buttato giù ed è grave

Ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi si è buttato giù: la bimba è morta e lui, 35 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. E’ accaduto a San Gennaro Vesuviano (Napoli). econdo una primissima ricostruzione l’uomo era in casa con la moglie. Le avrebbe chiesto, con una scusa, di allontanarsi, di andare in un’altra stanza, poi la tragedia. Tra il marito e la moglie, sempre secondo primi accertamenti, ci sarebbero stati dei problemi: la coppia, sembra, si stava separando. Indagano i carabinieri.

