MIGRANTI: MACRON ATTACCA SALVINI, 14 STATI UE CON NOI

Attacca il ministro dell’Interno Matteo Salvini, assente «ingiustificato» alla riunione informale di Parigi sui migranti e raccoglie l’adesione di 14 Stati Ue ad un «meccanismo di solidarietà» per ripartire le persone salvate in mare, con un’indicazione indigesta per il titolare del Viminale: lo sbarco deve avvenire nel porto più vicino. Il presidente francese Emmanuel Macron illustra la sua soluzione sul dossier migranti, aprendo ad un nuovo scontro con l’Italia. La replica di Salvini non si fa attendere: la riunione «è stata un flop» e «noi non prendiamo ordini da Macron». Le posizioni si erano già cristallizzate al vertice dei ministri dell’Interno di Helsinki la settimana prossima; da una parte l’asse Parigi-Berlino con una bozza di documento che apriva alla redistribuzione tra i Paesi europei dei migranti soccorsi, fermo restando che questi ultimi devono sbarcare nel «porto più vicino»: dall’altra Italia e Malta, fermamente contrarie al principio che le condannerebbe, nelle parole del ministro, «ad essere l’hotspot dell’Europa». Con queste premesse Salvini ha così disertato l’appuntamento di oggi nella capitale francese, inviando una delegazione tecnica del Viminale con il preciso mandato di ‘affondarè i tentativi di arrivare ad un documento condiviso. Alla fine Macron deplora gli esponenti politici assenti («non si guadagna ma nulla non partecipando») e porta a casa l’accordo di 14 Stati «volontari» pronti a ripartirsi in modo sistematico i migranti soccorsi in mare, senza dover avviare ogni volta complesse trattative dopo il salvataggio. Resta però fermo, ha sottolineato il presidente, che «quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità». Non ci sta ovviamente Salvini che spara ad alzo zero verso Parigi: la riunione francese, sostiene, «è stata un errore di forma e di sostanza. Nella forma, perché convocata con poco preavviso e in modo assolutamente irrituale visto che siamo nel semestre di presidenza finlandese. Nella sostanza, perché ha ribadito che l’Italia dovrebbe continuare a essere il campo profughi dell’Europa». Il vertice, aggiunge, «si è rivelato un flop ed è stato ampiamente disertato dai ministri europei. L’Italia ha rialzato la testa, non prende ordini e non fa la dama di compagnia: se Macron vuole discutere di immigrati venga pure a Roma».

