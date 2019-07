VITERBO/ Autotrapianti cellule staminali belcolle

di WANDA CHERUBINI–

VITERBO- Un altro tassello importante nel potenziamento dei servizi agli utenti. Dopo ben 12 anni dalla sospensione (gli autotrapianti nella Asl viterbese sono stati effettuati dal 1999 fino a giugno 2007), sono state infatti attivate nel nosocomio viterbese le procedure di autotrapianto di cellule staminali periferiche. L’importante notizia è stata data questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la Cittadella della Salute, dal manager della Asl di Viterbo, Daniela Donetti, dal direttore di Oncoematologia Enzo Maria Ruggeri, dall’ex direttore dell’unità operativa di Ematologia, Marco Montanaro, dal direttore dell’Ematologia Giulio Trapè e dal nuovo direttore dell’unità operativa Simt. Servizio Immunotrasfusionale Belcolle, Silvia Da Ros. “Abbiamo provveduto alla riapertura fino ad 8 posti letto con standard di massima sicurezza – ha esordito Donetti- mettendo così un altro tassello importante alla nostra rete oncologica e riducendo finalmente i disagi per i pazienti ed i loro familiari costretti ad andare in altri enti regionali ed extraregionali con la riduzione della mobilità passiva”.

Giulio Trapé ha spiegato come la rinfusione di cellule staminali permetta di dare ai pazienti dosi di chemioterapia che non sarebbe altrimenti possibile radiare. “E’ una procedura che già facevamo in passato, ma abbiamo dovuto sospenderla. Adesso la riprenderemo. In quel lasso di tempo in cui non siamo stati operativi sono stati 170 i pazienti trasferiti. L’autotrapianto di cellule staminali periferiche, ormai parte integrante della terapia di emopatie come il mieloma multiplo, alcuni casi di linfoma e di leucemia acuta, consiste nella somministrazione di chemioterapia a dosi sovramassimali, seguita dalla reinfusione delle staminali del paziente precedentemente raccolte. Il tutto comporta un ricovero di 25-30 giorni”.

Marco Montanaro ha evidenziato che “è stato un lungo passaggio anche travagliato. Da due anni e mezzo siamo riusciti a ristrutturare l’interno del piano del blocco D, prendendo gli stessi locali che avevamo prima. La seconda tappa sarà riuscire a recuperare l’ultimo piano del blocco nuovo con 90 metri di lunghezza e tecnologia che vedrà la luce tra poco e sarà la sede del nostro reparto. Avremo un reparto di grande livello fra meno di un anno. Il trapianto – ha proseguito- è una strategia terapeutica che richiede un approccio multidisciplinare anche all’interno di Ematologia. Ha un ruolo fondamentale l’Ematologia così come l’Immunotrasfusionale, che si occupa della raccolta delle staminali mediante un procedimento chiamato “aferesi” e, naturalmente, si basa su un preciso addestramento del personale infermieristico, il quale svolge in questa circostanza un ruolo ancora più fondamentale rispetto alla normale routine. Le cellule staminali sono conservate a Roma, al San Camillo. Abbiamo nel nostro reparto anche una freccia importante: l’assistenza domiciliare. Molte esperienze in Italia e nel Nord Europa ci hanno insegnato che la dimissione protetta è assolutamente possibile con professionisti di alto livello, soprattutto tra il personale infermieristico”.

Da Ros ha aggiunto di aver dovuto ripristinare la parte strutturale. “Mi sono avvalsa di collaboratori del Simt. Offriamo un servizio di elevata valenza clinica. I pazienti della provincia affetti da malattie ematologiche potranno ora affrontare la malattia e la terapia vicino ai proprio affetti, non dovendo più sottoporsi alle difficoltà dello spostamento in altra struttura ospedaliera, sia per eseguire la raccolta di cellule staminali che successivamente il trapianto. Il nostro slancio coinvolge anche le associazioni Avis ed Admo per garantire il giusto contributo da parte dei volontari e dei donatori”.

Ruggeri ha ricordato come il potenziamento di tutta l’area oncoematologica sia in corso da ormai tre anni , con la rimodulazione e l’allargamento degli spazi destinati alle unità operative nel blocco D di Belcolle, l’attivazione del laboratorio di Citofluorimetria, la separazione della degenza ordinaria in Oncologia dall’attività in day hospital, l’incremento dei posti letto in Ematologia, da quattro ad otto e la realizzazione dell’unità per la preparazione dei farmaci antiblastici nella sede della farmacia ospedaliera. “Abbiamo 30 mila prestazioni l’anno in Oncologia e nonostante i nostri sforzi abbiamo ancora la mobilità passiva, dovuta per lo più al fatto che i pazienti non sanno quello che si fa qui da noi, come la presa in carico a 360 gradi del paziente. Ci aspettiamo dai 15 ai 20 trapianti l’anno”.

Il direttore generale della Asl Donetti ha concluso dicendo: ” Siamo in una fase di miglioramento continuo. La ripresa dell’attività del trapianto autologo di cellule staminali segue un percorso analogo, già operativo da più di un anno, che si è concluso con la riattivazione del trattamento dei pazienti con leucemie acute, anche questo sospeso per molti anni. Sono risultati importanti, di cui andiamo fieri e che hanno comportato un grande lavoro di squadra che ha coinvolto molte delle nostre migliori professionalità, da quelle sanitarie a quelle tecniche”.

In una nota ha espresso soddisfazione l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato: “La Regione Lazio ha sostenuto la Asl di Viterbo in questa azione di potenziamento dell’intera area oncoematologica della Tuscia con finanziamenti dedicati. Oggi abbiamo messo i professionisti qualificati presenti a Belcolle nelle condizioni di poter operare al meglio, garantendo ai cittadini della Tuscia affetti da patologie oncologiche, una presa in carico in linea con i migliori standard nazionali”.

