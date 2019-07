Carabiniere ucciso a coltellate a Roma: caccia agli assassini

Il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega è stato colpito mortalmente mentre era in servizio a Prati

Tragedia a Roma dove un carabiniere è stato ucciso a coltellate. L’omicidio si è consumato a Prati. Per il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega non c’è stato nulla da fare, è deceduto dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo quanto si apprende il militare di 35 anni è deceduto, in servizio, questa notte, a Roma dopo essere stato accoltellato da un individuo, probabilmente un cittadino africano nel corso di un servizio per assicurare alla giustizia gli autori di un furto con tentativo di estorsione in via Pietro Cossa, a Prati.

Il sovrintendente, con altri colleghi che stavano svolgendo le indagini, si era appostato per fermare due persone ritenute responsabili di un furto e conseguente tentativo di estorsione, quando una delle due ha estratto un coltello e ha ferito più volte il vicebrigadiere dei Carabinieri mortalmente. Inutili i soccorsi presso l’ospedale Santo Spirito dove il militare è poi deceduto.

“Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio – scrive il Ministero della Difesa Elisabetta Trenta sull’account twitter del Dicastero -: mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all’Arma dei @_Carabinieri_e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto”.

