LA DENUNCIA/ Policlinico Umberto I, Panella smantella la Brest Unit?

“Mentre il Presidente-Segretario Zingaretti pubblicizza l’inutile quarto decreto per l’abbattimento delle liste d’attesa, il suo direttore generale del Policlinico Umberto I procede alla chiusura di Palazzo Baleani. Questa struttura rappresentava un hub della Breast Unit del percorso di prevenzione, diagnosi e cura per le malattie delle donne, dove si poteva andare senza appuntamento per eseguire le varie prestazioni. Con il suo smantellamento, si obbligano le numerose pazienti ad entrare nel caos delle liste d’attesa con tempi biblici, impedendo di fatto la prevenzione. Combatteremo sia in commissione che in consiglio per impedire l’ennesimo scempio che questa amministrazione sta facendo ai cittadini della nostra regione. Dopo il mancato rinnovo a circa dieci medici del Policlinico Umberto I, che di fatto ha bloccato l’operatività di alcuni reparti, ora con la chiusura di Palazzo Baleani si continuano ad allungare i tempi. Questo è il nuovo piano di abbattimento delle liste d’attesa del Segretario-Presidente Zingaretti?”Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia della regione Lazio #laboratoriolazioperilcambiamento Antonello Aurigemma

