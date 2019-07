Malattie genetiche rare, Telethon finanzia una ricerca dello Spallanzani

L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive vincitore del finanziamento del progetto dedicato alla malattia di Fabry. Una Commissione medico-scientifica ha selezionato i vincitori del bando progetti 2019. Nel Lazio vanno 380 mila euro per due progetti di ricercaSono stati selezionati i vincitori del bando di concorso 2019 promosso dalla Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Nel Lazio sono stati finanziati due progetti di ricerca che hanno ottenuto fondi per un totale di 380mila euro.I gruppi di ricerca che hanno ottenuto fondi, dopo un’attenta selezione della Commissione medico-scientifica composta da 30 scienziati di statura internazionale provenienti da diversi Paesi del mondo per garantire l’oggettività della scelta, sono quelli di Germana Falcone dell’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche di Monterotondo e di Cristina Chimenti dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma.All’Istituto Spallanzani Cristina Chimenti condurrà un progetto dedicato alla malattia di Fabry, caratterizzata dal difetto in un enzima responsabile dello smaltimento di particolari zuccheri: il progressivo accumulo di queste sostanze nelle cellule è dannoso per diversi organi, tra cui il sistema nervoso, i reni, il cuore, i vasi sanguigni. Oggi la malattia può essere tenuta sotto controllo grazie alla terapia enzimatica sostitutiva, tuttavia alcuni pazienti nel tempo sviluppano ugualmente gravi problemi cardiaci che ne mettono a rischio la sopravvivenza. Obiettivo di questo progetto è studiare le biopsie cardiache di un gruppo di 85 pazienti con malattia di Fabry e capire se il danno cardiaco sia correlato ai livelli di auto-anticorpi circolanti nel sangue e diretti contro la proteina difettosa: in questo modo si avrebbe a diposizione un marcatore in grado di segnalare precocemente l’infiammazione conseguente al danno cardiaco e consentire di intervenire tempestivamente con terapie immunologiche, preservando così la salute dei pazienti.