Rai, Piero Marrazzo è stato sospeso dall’ufficio di Gerusalemme

La decisione dopo un controllo che ha fatto emergere presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza

Piero Marrazzo, giornalista ed ex presidente della Regione Lazio, è stato sospeso dalla sede Rai di Gerusalemme per presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza. Nello stesso controllo è scattata la sospensione per un produttore esecutivo individuato come principale responsabile dell’accaduto.

L’indagine è scattata mesi fa in seguito a una lettera anonima arrivata alla Rai, alla Magistratura e ad altre autorità. Il contenuto della lettera è top secret, così come le indagini che si sono svolte in totale riserbo. Nella lettera sarebbe scritto: “Provate a verificare cosa sta succedendo a Gerusalemme, mancano i soldi in cassaforte: sono spariti circa 15 mila euro“. Così avrebbe avuto inizio l’istruttoria guidata da Delia Gandini, che risponde direttamente al presidente Rai Marcello Foa. In seguito, i 15mila euro sarebbero stati rimessi al loro posto. A quel punto però, sarebbe iniziata l’analisi delle spese e delle pezze d’appoggio, tra viaggi, scontrini e costi di lavoro. Fino ad arrivare a sospendere il produttore esecutivo e lo stesso Marrazzo, il cui concorso è ancora da accertare. La sede israeliana sarebbe sotto osservazione da mesi e l’ex governatore del Lazio sarebbe stato sospeso già all’inizio di luglio, nonostante la vicenda sia stata resa nota solo in questi giorni.

Intanto la Rai ha presentato un comunicato in cui ricostruisce così l’accaduto: “La Rai, in seguito a una verifica, ha risolto il contratto del senior producer di Gerusalemme per responsabilità dirette relative ad irregolarità nella gestione amministrativa. In tale ambito nella sua qualità di caposede, il corrispondente capo, Piero Marrazzo è stato momentaneamente sospeso dalle sue funzioni in attesa degli esisti del procedimento disciplinare attualmente in corso”. Al posto di Marrazzo, ci sarà Raffaele Genah.

Nuovi guai dunque l’ex governatore del Lazio, con una lunga carriera in Rai come conduttore e inviato per diversi programmi televisivi, tra cui Mi Manda Raitre. Il giornalista aveva interrotto la sua attività in seguito alla candidatura e all’elezione alla carica di presidente della Regione Lazio, fino alle dimissioni nel 2009 per lo scandalo dell’incontro con una transessuale. L’anno dopo erano cadute le accuse nei suoi confronti, quando la Cassazione lo aveva dichiarato vittima di un complotto. In seguito a queste vicende, Marrazzo era tornato in Rai nel 2012 e dal 2015 era corrispondente da Gerusalemme

