VITERBO/ La giunta di centro destra al giro di boa. Tempo di bilanci

WANDA CHERUBINI

VITERBO – Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune, il sindaco Giovanni Arena e gli assessori della sua giunta hanno illustrato il bilancio di un anno di attività. “Abbiamo trovato la casa comunale in disordine e c’è voluto un po’ di tempo per rimettere ordine – ha esordito il primo cittadino- Una prima fase è stata rivolta alla riorganizzazione degli uffici, cercando di ottimizzare e rendere più produttivi i vari settori. C’erano competenze in capo a dirigenti che non avevano alcun tipo di legame. Abbiamo fatto così degli aggiustamenti per evitare che un assessore possa avere a che fare con 3/4 dirigenti. Ringrazio la mia squadra perché hanno dovuto sopperire loro stessi a carenze di personale. Faremo molto di più. A partire da quest’anno ed il prossimo disporremo di cifre importanti. Il banco di prova sarà la fine del 2019 e il 2020 per riattivare importanti opere, iniziando dalla manutenzione stradale fino al quartiere di Ponte dell’Elce che è cresciuto e non ha servizi. Il marciapiede è stato interamente finanziato ed abbiamo fatto la determina per il progetto esecutivo. Sarò il primo progetto che partirà. Monitoreremo le gare da portare a termine ed i lavori. Abbiamo 11 milioni di euro. Sarebbe una sconfitta se la maggior delle risorse non avremo la capacità di spenderle. Ho seguito l’Ambiente ed il personale e siamo arrivati a pubblicare il bando ponte per i rifiuti sicuramente migliorativo rispetto a quello attuale. Per il personale , entro settembre ci sarà la prima fase di quiz per circa 40 assunzioni”.

Ha, quindi, preso la parola l’assessore ai Lavori pubblici Laura Allegrini, che ha parlato di “anno proficuo” per infrastrutture, immobili e mura civiche. Per queste ultime l’assessore ha ricordato che sono stati fatti sei interventi. Interessate le torri civiche di via del Pilastro, viale Raniero Capocci, via delle Fortezze. Sistemato il tratto di porta Faul, torre del Branca e c’è stato poi un importante studio di fattibilità per le mura di San Carlo fino a Torre del Bacarozzo. “Abbiamo poi messo in sicurezza la torre antistante il Paolo Savi. Messo in sicurezza sopra i forni di porta Fiorentina il terrazzo che andava sistemato. L’assessore Allegrini ha anche annunciato la possibilità di acquisire le aree intorno alle mura. E’ stato intrapreso il carteggio con la ditta Ciorba, disponibile a cedere le aree intorno alle mura”. Per quanto riguarda gli immobili, Allegrini ha ricordato la realizzazione del Museo di Sebastiano del Piombo, che sarà inaugurato tra fine dicembre, inizio gennaio. “Sarà un museo dinamico – ha rimarcato – in cui si affiancheranno altre mostre più una biglietteria prima non prevista”. Allegrini ha poi parlato dei monitoraggi eseguiti su Palazzo Doria Pamphili e di tutte le chiese, come quella di Sant’Orsola che rischia il crollo. Al riguardo il consiglio comunale ha intenzione di chiedere un mutuo”. C’è poi il progetto di rifacimento del solaio e del pavimento del teatro dell’Unione. Infine l’assessore ha evidenziato come siano state chiuse le procedure per San Lupara e come sia stato appaltato il centro civico di Santa Barbara, che non aveva i bagni. E’ stato rifatto il progetto e la ditta sta realizzando i bagni. E’ stato contrattualizzato il lavoro per 20 mila euro per l’innesto della Cassia- vial Fleming, via Vetralla. Poi un annuncio: “La Prefettura finalmente ci restituisce i portici”. Per le infrastrutture Allegrini ha ricordato la realizzazione dell’ascensore di via Sant’Antonio e l’asfaltature di numerose strade, come la realizzazione di alcuni marciapiedi. E’ stato anche approvato il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche della biblioteca degli Ardenti. Infine, 5 milioni di euro sono destinati per le opere pubbliche di fronte al cimitero di San Lazzaro e verrà realizzato anche un marciapiede dallo Chic fino al campo di Villanova. Inoltre, per gli impianti sportivi l’assessore Allegrini ha ricordato il campo sintetico del Pilastro e la riqualificazione degli impianti del Barco- Murialdo e di Pianoscarano. “Abbiamo anche avuto il coraggio di partire con l’approvazione del progetto e mettere altri 50 mila euro in bilancio, per portare avanti la seconda linea di depurazione. Per le scuole, infine, abbiamo speco circa 300 mila euro e fatto tre appalti”. Infine, attenzione sull’efficentamento energetico di Palazzo dei Priori e le scuole Rosse (Fantappiè e Concetti) e progetto fattibilità per il Boat.

L’assessore Contardo è intervenuto telefonicamente alla conferenza ed ha detto che sono state liberate un gran numero di risorse. “Sulle società partecipate sono soddisfatto. Ci sono cinque di queste prossime alla chiusura. Sulle deleghe sulla mobilità abbiamo individuato a chi assegnarle, avendo coinvolto il dipartimento Ingegneria dell’università di Tor Vergata”. Sul verde pubblico Contardo ha ricordato i due interventi fatti per 70 mila euro per Prato Giardino e di altri 170 mila euro per risolvere una serie di problemi accumulati in passato.

L’assessore ai servizi sociali, Sberna ha evidenziato come si sono recepiti oltre 500 mila euro di finanziamenti in risorse esterne per inclusione sociale e contrasto alla povertà estrema. Per le politiche della famiglia sono aumentati i posti per il nido comunale con un abbattimento di circa 170 euro a famiglia per la retta. Per i servizi di disabilità si è proceduto ad una razionalizzazione ed al completo scorrimento delle graduatori dell’assistenza domiciliare. Inoltre, è stato applicato il sostegno economico per le famiglie con malati di Alzheimer in coordinamento con la Asl. Inoltre, -il comune di Viterbo è il primo comune in tutta la regione Lazio ad aver messo in piedi le procedure per l’erogazione del contributo economico per bambini in età prescolare affetti da disturbi di spettro autistico – triplicati gli utenti in carico alla misura a sostegno della Disabilità Gravissima – mese di maggio esaurita la graduatoria – da 23 casi al 31.12.2018 agli attuali quasi 70 a pieno regime. E’ stata riattivata la collaborazione con la Casa circondariale con il ripristino della Convezione per la mediazione all’interno del carcere. Per le politiche abitative, per la prima volta è stato avviato in commissione il nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi comunali su emergenza abitativa ed è stata realizzata la strutturazione della reperibilità intersettoriale del Comune di Viterbo con il corpo di polizia locale e la protezione civile per il coordinamento dei servizi integrati di emergenza in tutti i periodi dell’anno. Infine, per il contrasto alla povertà estrema, sono stati finanziati 150 mila euro. Per le politiche giovanili, inoltre, sono stati stanziati 70 mila euro e tra lunedì e martedì prossimi sarà pubblicato il progetto Lavoro per gli over 40. Per gli under 40 c’ l’erogazione di 60 Voucher per la formazione gratuita di giovani in condizione di disoccupazione per qualifiche professionali riconosciute dalla Regione Lazio (6 borse per formazione in materie digitali, 6 borse per formazione movimentazione merci, 24 borse per corsi di assistente familiare, 24 borse per formazione di pizzaioli). Con l’Università è stato, infine, firmato il protocollo su i servizi per intercettare i finanziamenti con l’UE. Strutturato all’interno dell’amministrazione anche l’ufficio Europa.

L’assessore Claudio Ubertini ha indicato come priorità il vincolo delle Masse di San Sisto. Un’attenzione particolare è stata data alle periferie, al riguardo l’assessore ha detto di aver trovato “una scatola vuota, senza alcun tipo di progetto, ma solo studi di fattibilità. “Abbiamo chiesto un’audizione alla presidenza del Consiglio ed abbiamo proposto un cronoprogramma”.

L’assessore Barbieri ha parlato di una “situazione pesante” trovata per il patrimonio con affitti non pagati per anni. “Stiamo preparando un bando per sistemare l’archivio comunale che riguarda il patrimonio – ha detto Barbieri – Siamo riusciti a chiudere in breve tempo un finanziamento regionale di 150 mila euro per alcuni appartamenti per il sociale. Sono poi anni che l’università della Tuscia cerca di restituirci i locali di via Emilio Bianchi. Quattro giorni fa abbiamo firmato un protocollo d’intesa per la restituzione di questi immobili”.

L’assessore Salcini, fresca di nomina, ha potuto soltanto parlare dei suoi progetti futuri che riguardano la valorizzazione dei prodotti e produttori agricoli del territorio con la partecipazione anche a fiere di settore e piccoli contributi che grazie alla regione, potranno essere dati ai partecipanti. “Puntiamo anche ad un riconoscimento ministeriale dei nostri prodotti tipici e modificare il disciplinare regionale. A brevissimo, infine, avremo un accordo per il microcredito per i finanziamenti a favore delle aziende agricole”. Per quanto riguarda il settore informatico l’assessore ha evidenziato la volontà di digitalizzare al massimo le procedure e di implementare il wi-fi in città.

E’ stata, quindi, la volta dell’assessore Mancini che ha fornito dei numeri: per il Col sono stati presi in carico 2136 utenti e 179 le persone avviate al lavoro. Per l’ufficio Cinema sono arrivati sul territorio più di un milione e 400 mila euro, mentre l’imposta di soggiorno ha permesso di incassare 216 mila euro. L’assessore Mancini ha poi parlato della città della ceramica, evento giunto al secondo anno e la previsione di un milione e 400 mila euro per il Mattatoio comunale. Infine, saranno spostati i mercati di Grotte e di Bagnaia, questo ultimo a fine agosto e tornano a Prato Giardino le giostre. Per il piano del commercio Mancini ha illustrato la volontà di incentivare le strutture del centro storico, perfezionando tre perfezionamenti, a partire dalle botteghe storiche. Per i servizi demografici l’assessore ha ribadito che la sede di piazza Fontana Grande non è la sede giusta. “Abbiamo ridotto a sei mesi le procedure civili ed abbiamo riportato i matrimoni qui a palazzo dei Priori”.

L’assessore Micci ha parlato del servizio cimiteriale con l’aggiudicazione della gara d’appalto alla ditta Silve spa. Verranno realizzati i bagni all’interno del cimitero monumentale e nella parte nuova. A san Lazzaro è stata ristrutturata la chiesa e con l’università della Tuscia c’è la possibilità di recuperare gli affreschi all’interno. Per i cimiteri in generale sono stati stanziati circa 70 mila euro per manutenzione straordinaria. Per le periferie l’assessore spera che presto possano partire i lavori di manutenzione. Per la pubblica istruzione sono state aumentate le somme per la piccola manutenzione ed il Comune ha partecipato al bando del Ministero ottenendo un finanziamento di 36 mila euro per la videosorveglianza.

A concludere il lungo excursus l’assessore De Carolis che ha ricordato gli Stati Generali del Turismo in Città con la partecipazione dell’Assessore Regionale al Turismo Lorenza Bonaccorsi – Luglio 2018; il rifacimento della cartellonistica di accesso in città; la rassegna di Cinema e Musica in piazza cofinanziata dalla Regione Lazio; lapPulitura Castel d’Asso – Plastic Free (cofinanziata dalla Regione Lazio); il trasporto della Macchina di Santa Rosa 2018 con tutte le novità social e media, la riapertura, attraverso la convenzione con ATCL, del Teatro dell’Unione con una stagione completa integrata da attività promosse da soggetti privati, locali e non. E’stata quindi rinnovata la convenzione con ATCL per il prossimo biennio sulla base di un nuovo accordo che prevede spazi definiti di produzione in capo a realtà culturali locali. C’è stata poi la partecipazione al bando Città della Cultura del Lazio 2019: sulla base del progetto presentato denominato G.R.A., Grande Raccordo delle Arti, la Regione Lazio ha deciso di inserire Viterbo nella platea di una serie di iniziative di promozione del territorio rivolte ad operatori professionali del settore turistico e, più in dettaglio: WTE, Salone dei Siti UNESCO in programma i prossimi 26-28 settembre con un post workshop nel viterbese; partecipazione alla TTG di Rimini ad ottobre; presenza nel programma di animazione territoriale denominato Art Cities Exchange in programma il prossimo novembre e riservato agli operatori B2B di turismo culturale. L’assessore De Carolis, infine, ha sottolineato la collaborazione con il Laboratorio di Restauro dell’Università della Tuscia per il recupero e il restauro delle opere conservate presso il Museo Civico e nella sede comunale di palazzo dei Priori; il Natale a Viterbo: Bosco di Natale (cofinanziato dalla Regione Lazio), pista di pattinaggio, Xmas Village, bando per gli eventi culturali promossi dalle associazioni del territorio, Associazione Europa delle Vie Francigene; il rinnovo dell’adesione e partecipazione alla assemblea dell’AEVF a Besancon per il rilancio delle attività lungo il percorso della via Francigena del Nord; l’Estate Viterbese: allargamento, rinnovo e rimodulazione delle convenzioni con i principali festival e con nuove iniziative di particolare pregio; calendario condiviso degli eventi; promozione coordinata di tutto il cartellone; bando rivolto alle associazioni locali per le proposte culturali da svolgersi entro il 24 di agosto; la co-progettazione dei pacchetti turistici da destinare ai crocieristi in collaborazione con l’associazione dei tour operator che operano al porto di Civitavecchia; la riapertura della Piscina Comunale attraverso un accordo con la Federazione Italiana Nuoto. Gli obiettivi di breve e medio periodo sono : il Settembre Viterbese: bando, cartellone e promozione coordinati; il Trasporto della Macchina di Santa Rosa, l’apertura dello spazio espositivo dedicato a Sebastiano del Piombo sotto i portici di Palazzo dei Priori; l’istituzione del biglietto unico per l’accesso ai luoghi della cultura della città; l’esternalizzazione delle attività di biglietteria, accoglienza e guida presso i luoghi della cultura della città con l’obiettivo di aumentare la qualità dei servizi offerti; la partecipazione alle principali fiere del settore turistico, nazionali e internazionali; la riattivazione del Trenino Turistico per le vie del Centro Storico; la partecipazione al bando Città della Cultura del Lazio 2020. L’assessorato sta infine lavorando ad un biglietto unico di accesso ai luoghi di cultura della città di Viterbo e come si stia lavorando al bando per la Città della cultura 2020.

