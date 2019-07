DI MAIO ATTACCA SU SICUREZZA, NUOVO FRONTE CON LA LEGA

L’assassinio del Carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma apre un nuovo fronte dei rapporti già tesissimi tra Lega ed M5s. Ad accendere le polveri è Luigi Di Maio mordendo un nervo delicatissimo della politica di Matteo Salvini, quello della sicurezza. Il leader M5s attacca sul senso di pericolo che si avverte nelle grandi città italiane, come Roma, e ottiene la reazione leghista: «Al più presto in Parlamento la proposta ‘Droga zerò e galera per tutti gli spacciatori. Basta inutili chiacchiere», dichiarano i sottosegretari Nicola Molteni e Jacopo Morrone, invocando un’accelerazione di un progetto di legge del partito di via Bellerio fermo in Parlamento. «Mario non se ne doveva andare. E oggi lo Stato deve farsi un grande esame di coscienza», va avanti il leader pentastellato, aggiungendo: «I nostri uomini e donne in divisa faticano ogni giorno, si prendono minacce, insulti di ogni tipo, persino sputi e attacchi fisici e se reagiscono, se solo provano a difendersi, c’è pure qualcuno poi pronto a puntare il dito, qualcuno pronto a giudicarli. Così non può essere!». «Si poteva evitare tutto questo? Io dico di sì. O perlomeno si deve fare di tutto perché questi eroi dimostrino il loro valore con la vita e mai con la morte. Chi conosce città come Roma sa benissimo che ci sono condizioni precarie di sicurezza interna, che questi giri di droga, spaccio, violenza, purtroppo, sono all’ordine del giorno in certi quartieri e anche in centro», si spiega meglio il vicepremier M5s. Un crescendo in cui si inerisce direttamente anche il ministro dell’Interno con questa osservazione: «Sperando che l’assassino del nostro povero Carabiniere non esca più di galera, ricordo ai buonisti che negli Stati Uniti chi uccide rischia la pena di morte. Non dico di arrivare a tanto, ma al carcere a vita (lavorando ovviamente) questo sì!». «Salvini invece di lucrare sulla cronaca nera da ministro dell’Interno garantisca sicurezza nelle nostre città. I suoi decreti non servono a niente. Le forze dell’ordine aspettano il rinnovo del contratto da oltre 200 giorni. Questa è la verità che tentano di nascondere», gli replica il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Mentre i Dem, con Paola De Micheli, incalzano il ministro dell’Interno e la leader di Fdi Giorgia Meloni per essersi «lanciati nel solito teatrino processando sui social i presunti autori, nordafricani, senza uno straccio di prova e alimentando il solito clima di odio». Matteo Renzi chiede – anche con una petizione lanciata sul web dai suoi comitati civici – le dimissioni della deputata di Fdi Maria Teresa Baldini, che dopo l’omicidio, come uno «sciacallo», accusava l’ex premier «di essere responsabile politico e morale». In campo anche Forza Italia che con Mara Carfagna attacca le politiche economiche dei 5 stelle e della Lega e lancia una proposta che riposiziona le iniziative di spesa decise dal governo gialloverde: «Invece di finanziare il reddito di cittadinanza che dà soldi e non lavoro a chi è disoccupato, usiamo il denaro per assumere nuovi poliziotti e carabinieri e per pagare in modo adeguato e meritato quelli che sono già in servizio. Il rinnovo contrattuale è atteso da tempo». Un altro spunto per polemizzare sulla triste vicenda del Carabiniere ucciso lo offre una insegnante, Eliana Frontini, di Novara, che twitta «Uno di meno», ricevendo una valanga di insulti e richieste di punizione esemplare, compresa quella del licenziamento, da parte di tutte le forze politiche. Tanto da indurre il ministro dell’istruzione Marco Bussetti ad avviare un procedimento disciplinare e dire che se fosse tutto confermato, la docente non sarebbe compatibile con l’insegnamento

