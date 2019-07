Allarme maltempo sottovalutato? Arrendiamoci alla Giunta Raggi

Camminando per i viali alberati di Roma, passando per i Lungotevere, controllando con attenzione alcune location topiche per quanto riguarda gli allagamenti in città. Abbiamo visto caditoie-tombini coperti di foglie e di aghi di pino, cartacce e altro. Ci siamo interrogati e ci siamo risposti. I bollettini meteo sono stati chiarissimi e ripetitivi, sull’Italia e nel week end nel Lazio e a Roma sarò l’inferno, precipitazioni violentissime. E così è stato, se contiamo tre morti e danni ingenti in un bilancio complessivo della penisola. Si sapeva tutto, anche l’ora, perché ormai i bollettini metereologici indicano con precisione quasi assoluta quello che potrà capitare. La tromba d’aria a un passo dalle piste di Fiumicino, a Coccia di morto, c’è stata ed è stata devastante, nella notte tuoni e fulmini sono stati avvertiti con chiarezza dalla popolazione capitolina. Poi scopriamo strade allagate, fermate della Metro allagate, disagi pesanti ovunque. Certo, poteva andare anche peggio, il maltempo è arrivato nel cuore della notte, e ha infierito solo in alcune zone e per alcune ore. Protezione Civile e vigili allertati e al lavoro, ma attorno alle caditoie non si è visto un gran lavoro. Troppo facile intervenire a posteriori. Proprio adesso che si può controllare l’emergenza con precisione chirurgica non è possibile che non si possa gestire la popolazione, che non si possa garantire la sicurezza, che non si possano controllare in anticipo tutte le possibili criticità. Le fermate della metro sono un classico. Ma ci si casca sempre. L’amministrazione non è reattiva, da questo punto di vista. Ma i romani pagano fior di tasse e ne hanno abbastanza di essere maltrattati e non garantiti. In Campidoglio sentono solo quello che vogliono sentire. Questo è ormai abbastanza evidente.

