Fiumicino, tromba d’aria: morta una donna in auto

Il forte vento ha sbalzato fuori strada la vettura. Sospesi e poi ripresi i voli al Leonardo da Vinci. Nella Capitale asfalto distrutto in molte strade. In via Andrea Verga, all’incrocio di via Cesare Lombroso è crollato il muro di contenimento di un palazzo, i seminterrati si sono allagati e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare gli abitanti

Tragedia nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino, a causa di una tromba d’aria. Il vento ha provocato un incidente ad una vettura, sbalzata dalla carreggiata sulla quale stava viaggiando, in via Coccia di Morto, e scagliata dalla furia del vento fuori strada. Aveva tentato di ripararsi nel parcheggio di un distributore di benzina, ma la tromba d’aria ha sollevato la sua auto, una Smart, e l’ha sbalzata a decine di metri di distanza, oltre un canale di bonifica ed una recinzione.

La donna che guidava l’auto è deceduta. Aveva 27 anni (non sono state ancora rese note le generalità), abitava a Focene. Nella notte non è arrivato il carro funebre e alle prime ore della mattina il corpo era ancora sull’ambulanza. Il sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino, si è recato sul posto: “Sembra un teatro di guerra”, ha detto. L’aeroporto di Fiumicino ha sospeso per alcune ore i voli, in mattinata il traffico aereo è ripreso regolarmente: resta chiusa una pista.

La tromba d’aria, poco prima delle 3 di notte, ha causato danni ad abitazioni, ad un distributore di carburante che è stato semi distrutto, e ad altre auto parcheggiate sulla stessa strada dove è avvenuta la tragedia. Una vettura è stata sollevata ed è finita accartocciata su un guard rail. Sono 130 gli interventi effettuati dai vigili del Fuoco. La parte del litorale romano risulta la più colpita.

L’arteria, che collega Fiumicino con Focene, è al momento interrotta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, la polizia, i vigili urbani e la protezione civile. La furia del vento ha fatto volare nell’area detriti e vegetazione.

Danni per nubifragio a Roma

Danni anche a Roma: in via Mattia Battistini, di fronte al capolinea della ‘Metro A’, è saltato completamente l’asfalto. In via Andrea Verga, all’incrocio di via Cesare Lombroso è crollato il muro di contenimento di un palazzo, i seminterrati si sono allagati e i vigili del fuoco hanno fatto evacuare gli abitanti.

Acqua viene segnalata dall’Atac alle stazioni della linea A della metropolitana di Roma Repubblica e Cipro. “I treni – spiega la municipalizzata per il trasporto pubblico – non fermano temporaneamente a stazioni Repubblica e Cipro per la presenza di acqua proveniente da aree esterne. Tecnici al lavoro per pulizia e ripristino”.

Ti potrebbero interessare anche: