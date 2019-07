IL GIALLO DI ROMA/ Foto shock del ragazzo bendato in caserma

Gira sul web, i social se la rimpallano. Ormai è di dominio pubblico, diversi giornali hanno ripreso l’immagine. E si scatena, come è comprensibile il finimondo. La foto è stata scattata venerdì 26 luglio in un ufficio del Reparto investigativo dei carabinieri di via In Selci, a Roma. Il ragazzo a capo chino, ammanettato dietro alla schiena, con un foulard stretto intorno agli occhi che gli impedisce la vista è il cittadino americano Gabriel Christian Natale Hjorth, 18 anni, accusato di concorso nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Confessione estorta, tortura, metodi inaccettabili? Nessun giudizio. L’immagine forte non doveva essere diffusa, non è necessaria. Il coltello trovato nascosto nella stanza dell’albergo è una prova sufficiente? Forse sì, forse no. Ma l’attenzione dei media si è spostata già sul peso di quella violenta fotografia. Il generale Roberto Riccardi, portavoce del Comando generale, raggiunto da Repubblica ha definito l’immagine «due volte intollerabile»

