La pericolosa democrazia dei social

Viene ucciso un carabiniere in circostanza poco chiare (e non ancora chiarite), il web si scatena, i social fanno il loro sporco lavoro (??), corrono le prime voci, senza riscontro ma tremendamente efficaci, invasive. E la prima notizia che rimbalza è quella che vede protagonisti dell’assassinio due uomini di colore. Il link è immediato, la politica usa in maniera volgare, strumentale, il fatto. Bastardi, assassini, tutta colpa del clima creato da Salvini, macchè, questi migranti fuori controllo…Il problema è la sicurezza che nessuno garantisce. E così via, fino a scoprire che i presunti colpevoli sono due giovani americani a caccia di droga. Così almeno pare. Faticosamente gli instancabili che alimentano i social si riposizionano, i politici approfittano e inondano il web di dichiarazioni. C’è la rabbia, la pietà, c’è l’Arma, fedele nei secoli, c’è la romantica retorica della solidarietà a senso unico. La moglie, il matrimonio, il volontariato. C’è da alimentare la platea per giorni. Poi scatta il secondo tempo della rappresentazione, a sorpresa esce una immagine terribile che evoca scenari inquietanti. Uno dei presunti assassini ammanettato e con una benda sugli occhi presumibilmente durante l’interrogatorio nella sede dei carabinieri a via dei Selci. Per quanto l’immagine sia strappata da un contesto che non conosciamo la benda sugli occhi e le manette sono poco compatibili con la situazione. La situazione è fuori controllo, i giornali la pubblicano, i social la fanno girare, i commenti si sprecano, da una parte e dall’altra. Ed è un altro delirio, sotto tutti i punti di vista, si scatenano gli istinti peggiori, pro e contro i carabinieri, pro e contro gli assassini. Pro e contro il ministro dell’interno. L’Italia è Sudamerica, è Cile e Argentina dei momenti peggiori? La politica è imbarazzata ma va giù pesante. I vertici dei Carabinieri stupiscono (??) e annunciano indagini severe al loro interno. Film già visti. La gente comune pensa alle vacanze, la televisione ci va leggera, non insiste e non approfondisce. Controllo politico? Senso di responsabilità? Al di là di tutte queste domande c’è sconcerto, il caos è dietro l’angolo. Se il governo avesse l’autorevolezza che non ha interverrebbe pesantemente e spiegherebbe lo spiegabile a tutti, in tempo reale, facendo tacere corvi e cassandre. Ma non lo fa. Avrà i suoi buoni motivi, ma l’Italia ha bisogno di chiarezza. E intanto i social vanno a ruota libera, incontrollabili, incontrollati. Porre un freno è impossibile. Siamo in democrazia. Ma questa democrazia dei social si fa forse facendo troppo pericolosa

