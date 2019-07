Maltempo a Roma: strade allagate e due stazioni della metro A chiuse

Caos in città dopo la notte di forte pioggia e vento. Vigili del fuoco e Protezione civile a lavoro su tutto il territorio. Cittadini in strada con le calosce per liberare i tombini

Strade allagate, rami e alberi in strada, sottopassi impraticabili, difficoltà di circolazione, buche e crepe sull’asfalto. È lunga la lista di criticità dopo la notte di temporali incessanti, grandinate e vento forte. L’ondata di maltempo che sta colpendo diverse zone del Lazio, con una vittima a Fiumicino sbalzata via da una tromba d’aria, non risparmia la Capitale. Dalle prime luci dell’alba Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile sono a lavoro in tutta la città.

Sulla metro A sono rimaste fuori servizio, invase dall’acqua, le stazioni di Repubblica e Cipro, quest’ultima riaperta intorno alle 9 e 30. Sulla Cassia bis off limits fino alle 12 la carreggiata in direzione Roma all’altezza del km 1,000, con il traffico deviato sullo svincolo per l’ospedale Sant’Andrea.

Problemi anche su via di Settebagni per dissesti sul manto stradale eroso dalla forte pioggia. E ancora in via Prenestina, all’altezza di largo Preneste, sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione di alberi dalla strada e dai binari del tram. Sostituite da bus le linee 5, 14, 19, poi ripristinate intorno alle 11 e 15.

Sempre a Roma est risultano allagamenti su viale Palmiro Togliatti, mentre spostandoci nel quadrante nord abbiamo via Mattia Battistini, all’altezza di Via Lucio II, chiusa al traffico per buche sull’asfalto. Letteralmente sott’acqua anche il quadrante di Settebagni: sommersa la rotonda d’ingresso con i residenti costretti a scendere in strada, muniti di secchi e galosce, per liberare le caditoie dai detriti con rastrelli e a mani nude. Asfalto completamente saltato all’altezza della parrocchia. Via vai continuo nell’oscurità per liberare le automobili dal fango e metterle al sicuro, in pendenza.

Difficoltà di circolazione e allagamenti anche su via del Muro Torto, via della Bufalotta, via della Nocetta, via Aurelia Antica. In via Luigi Russolo a La Rustica il sottopasso è completamente invaso dall’acqua. Allagato anche il sottopasso della stazione Tiburtina, chiuso al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di calcinacci su via Prenestina dal tratto sopraelevato della Tangenziale est. albero-acilia

Non va meglio nel quadrante di Roma sud e litorale. Allagato il viadotto Zelia Nuttal, dove il gruppo The Angels della Protezione Civile sta intervenendo per ripristinare la circolazione. Rami in strada (vedi foto in basso) bloccano il traffico in via del Villaggio di San Francesco ad Acilia.

