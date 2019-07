CC UCCISO: SALVINI, SCALFAROTTO IN CARCERE? NON HO PAROLE

«Il Pd va in carcere a verificare che il criminale americano non sia stato maltrattato. Non ho parole». Così Matteo Salvini su Twitter torna sulla vicenda del carabiniere ucciso a Roma, rinviando a un post di Ivan Scalfarotto, deputato del Pd, che racconta di essere stato a Regina Coeli a «verificare le condizioni dei due imputati».

