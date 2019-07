GIAMMARIA (CONFESERCENTI), ‘MCDONALD’S? SE NORME LO CONSENTONO GIUSTO APRIRÀ “

– «Se le norme lo consentono è giusto che apra, chi può dire di no?». Così all’Adnkronos il presidente di Confesercenti di Roma Walter Giammaria sull’imminente riapertura del Mc Donald’s in piazza della Rotonda, al Pantheon. «È evidente però – tiene a precisare Giammaria – che noi preferiremmo che fossero tutelate le piccole aziende di ristorazione che difendono e promuovono le peculiarità della gastronomia romana e laziale. È giusto – afferma Giammaria – che si dia precedenza e si garantisca maggior tutela a questo tipo di esercizi». Non solo. «È ora di finirla con i ‘due pesi e due misurè – attacca Giammaria – perché le pratiche per i trasferimenti e le licenze delle piccole attività giacciono anni negli uffici municipali, mentre quelle delle multinazionali vengono lavorate con grande rapidità?. Tutti – conclude – devono e dovrebbero avere gli stessi diritti di fronte all’amministrazione»

Ti potrebbero interessare anche: