GRANDI NAVI: MULÈ, TONINELLI LATITANTE SCAPPA DAL CONFRONTO

«Il tema principale delle audizioni svolte oggi in Commissione Trasporti alla Camera è stata l’assenza del soggetto che principalmente dovrebbe affrontare e risolvere il problema delle grandi navi a Venezia: Danilo Toninelli» Lo dice in una nota Giorgio Mulè deputato azzurro in IX Commissione. «Toninelli scappa dal confronto e dalle sue responsabilità – incalza Mulè – venga a dirci ufficialmente quello che intende fare, oppure si assuma il gravoso peso di condannare Venezia all’impoverimento e i veneziani al perde il lavoro e la ricchezza derivante dal turismo e dal settore crocieristico». Conclude il deputato di Forza Italia: «Il sindaco Brugnaro e il governatore Zaia sono stati chiari, le loro sollecitazioni devono essere accolte perché rappresentano le esigenze del territorio, dei cittadini e delle imprese. Toninelli non scappi più, al massimo si dimetta e scenda dalla giostra

