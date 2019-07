ROMA: MARIN (PD), ‘APERTURA MC DONALD’S PANTHEON COLPA REGOLAMENTO M5S’

«E inaccettabile l’apertura dell’ennesimo fast food in zona di pregio del nostro centro storico. Dopo tre anni di governo al giunta M5s non ha fatto nulla per difendere il tessuto commerciale della città. Scriverò al Comune e chiederò con forza la modifica del regolamento sul commercio nella città storica». È quanto afferma in una nota il consigliere del Pd al municipio I Stefano Marin, in merito alla notizia circa l’imminente riapertura del Mc Donald’s in piazza della Rotonda al Pantheon

