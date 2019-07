SCUOLA: CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA IL DECRETO INCLUSIONE

– Il consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto inclusione, che era stato esaminato in via preliminare lo scorso maggio. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione, sottolineando che il provvedimento contiene «nuove norme a favore degli alunni con disabilità» ed esprime «un nuovo approccio verso l’inclusione e un passo avanti decisivo per allineare l’Italia, già all’avanguardia nei servizi per gli studenti con disabilità, alla nuova visione internazionale dell’integrazione». A partire dall’assegnazione delle ore di sostegno, che verrà decisa d’intesa con le famiglie, sussidi, strumenti, metodologie di studio non saranno più elaborati – spiega il ministero – in modo standard, in base al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente.

