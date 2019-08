Asl Viterbo: ambulatorio oncologia Tarquinia aperto 2 giorni a settimana

Ro A seguito di alcune segnalazioni inviate alla stampa locale circa l’avvenuta chiusura temporanea dell’ambulatorio di Oncologia presso l’ospedale di Tarquinia, la Asl di Viterbo interviene al fine di informare correttamente e di rassicurare la popolazione e le forze politiche che hanno chiesto degli approfondimenti circa l’operativita’ del servizio. Le attivita’ dell’ambulatorio, per motivi organizzativi, sono state sospese esclusivamente per la giornata di lunedi’ 29 luglio. Gia’ a partire da oggi, il servizio tornera’ operativo con due sedute settimanali all’interno di cui saranno effettuate le prime visite ed erogate alcune tipologie di terapia, tra cui le terapie endovescicali. Per il mese di agosto si e’ resa necessaria una riduzione di attivita’ e lo spostamento dei trattamenti chemiotarapici a Belcolle, a causa di una problematica legata a una momentanea carenza di personale medico che l’Azienda conta di risolvere nel piu’ breve tempo possibile, al fine di ridurre i disagi per i pazienti e per i loro cari. Allo stato attuale, infatti, pur in presenza di un concorso, autorizzato dalla Regione Lazio ed espletato per l’assunzione di 5 medici oncologi, la Asl e’ stata in grado di concludere le procedure soltanto per 3 di queste figure professionali per la difficolta’ riscontrata nello scorrimento della graduatoria e nell’accettazione dell’incarico da parte dei medici contattati, per motivazioni molto spesso legate alla scelta di una sede piu’ vicina al luogo di residenza. Tutti i servizi preposti stanno lavorando quotidianamente al fine di completare le procedure per le 5 assunzioni autorizzate, con l’obiettivo di poter mettere a disposizione dell’area dell’Oncologia della Tuscia un organico sufficiente a riattivare pienamente i servizi erogati agli utenti, a partire dai pazienti di Tarquinia. Lo stesso impegno e’ stato messo in campo a supporto dell’unita’ operativa di Ortopedia che sara’ potenziata di due nuove unita’ mediche ortopediche, la prima delle quali entrera’ in servizio il 16 di agosto, mentre la seconda nelle settimane successive. Infine, nella giornata di ieri, la direzione strategica, a fronte di una nota pervenuta in mattinata da alcuni utenti che afferiscono al servizio del litorale, ha contattato gli stessi, informandoli circa le azioni che l’azienda sta mettendo in campo per una pronta risoluzione della problematica e confermando la volonta’ di mantenere, qualitativamente e quantitativamente, gli attuali servizi erogati ai pazienti oncologici presso l’ospedale di Tarquinia.

