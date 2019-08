ASLRoma 5/ Tesi di laurea realizzata presso la Pediatria di Tivoli approda sul prestigioso “Journal of clinical gastroenterology”

Argomento, uso di un probiotico nei dolori addominali ricorrenti del bambino

Uso di un probiotico nei dolori addominali ricorrenti del bambino, tesi di laurea realizzata presso la Pediatria di Tivoli pronta per essere pubblicata sul Discusso lo scorso 25 luglio al Campus Biomedico di Roma un bel lavoro scientifico interamente realizzato presso la UOC di Pediatria di Tivoli, oggetto della tesi di laurea in medicina della neo Dott. ssa Giulia Franceschini.“La dottoressa– spiega Giorgio Bracaglia, Direttore del Dipartimento Materno Infantile della ASL Roma 5 – nel totale interesse dei piccoli pazienti della ASL ha condotto uno studio che confermasse con dati oggettivi l’utilizzo di un probiotico nei Dolori addominali ricorrenti del Bambino. È questo un bel esempio di collaborazione Ospedale territorio con la realizzazione di fatto di una rete assistenziale in cui il Pediatra di famiglia segnala il problema all’Ospedale che prontamente si fa carico del paziente con un ritorno al territorio con la proposta di diagnosi e cura”.

La tesi di laurea, già accettata per la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Journal of clinical gastroenterology, è stata redatta dalla dottoressa sotto la supervisione del Prof. di Pediatria Pietro Ferrara e del Dott. Giorgio Bracaglia, gastroenterologo pediatra Dir. UOC Pediatria P.O. Tivoli.

