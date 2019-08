Carabiniere ucciso, il padre di Elder in carcere per vedere il figlio

A Regina Coeli a Roma per la prima volta dall’arresto del ragazzo

Ethan Elder, il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano accusato di aver accoltellato il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, è rientrato nell’ambasciata statunitense dopo aver avuto un colloquio con il figlio nel carcere di Regina Coeli a Roma. All’uscita dal carcere, Ethan Elder, atteso da un autista, è salito in macchina senza rilasciare dichiarazioni.

I difensori di Christian Gabriel Natale Hjorth, uno degli americani arrestati per l’omicidio Cerciello, hanno depositato questa mattina il ricorso al tribunale del Riesame. Nell’istanza dell’avvocato Francesco Petrelli si chiede di annullare la misura cautelare emessa dal gip. Dal canto loro i difensori di Finnegan Lee Elder non hanno ancora deciso se presentare un ricorso al tribunale della Libertà. Nei confronti dei due arrestati l’accusa è di concorso in omicidio.

Profonde ferite su entrambi i fianchi: segni di coltellate arrivate in profondità al punto che uno dei fendenti ha raggiunto lo stomaco. E’ quanto emerge dalla relazione preliminare dell’autopsia svolta sul corpo del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. L’uomo, secondo quanto accertato, è stato colpito con 11 coltellate da Finnegan Lee Elder che ha utilizzato un coltello di tipo militare di 18 cm

I pm della Procura di Roma che indagano sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega acquisiranno i tabulati telefonici dei due americani arrestati, dei due carabinieri, Andrea Varriale e lo stesso Cerciello, e di Sergio Brugiatelli, l’uomo derubato del suo zaino dai due californiani. Saranno acquisti anche i tabulati telefonici del pusher che avrebbe ceduto aspirina anzichè cocaina ai due arrestati .

