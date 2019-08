Colleferro, in arrivo importanti lavori al Pronto soccorso ed in altri reparti

La Asl Rm5 fa sapere con una nota inviata alla stampa che l’ospedale di Colleferro prossimamente sarà interessato da una serie di lavori di ristrutturazione in vari settori. Continua senza sosta il lavoro per offrire ai cittadini maggiori servizi e strutture sanitarie di qualità su tutto il territorio della Asl Roma 5. Ricevuto, infatti, l’ok del Nucleo di Valutazione della Regione Lazio all’assegnazione dei fondi richiesti “destinati alla copertura finanziaria di interventi per la manutenzione straordinaria di opere edili ed impianti, finalizzati al mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie”. Altri progetti sono al vaglio del Nucleo.

GLI INTERVENTI PER PRESIDIO OSPEDALIERO:

Parodi Delfino di Colleferro

Sono stati autorizzate le seguenti attività:

– Manutenzione Straordinaria del Pronto Soccorso

– Ristrutturazione Laboratori Chemioterapici;

– Ristrutturazione reparto di Urologia;

– Ristrutturazione reparto di Oculistica.

