GOVERNO: MELONI, ‘SPERIAMO DI FORMARE COALIZIONE CON LEGA PER GOVERNARE 5 ANNÌ

«Siamo impegnati a far crescere Fratelli d’Italia e speriamo di dare all’Italia con la Lega una coalizione capace di vincere le elezioni e di governare per almeno cinque anni». Lo dice la leader di Fdi, Giorgia Meloni, parlando con la stampa a margine della conferenza stampa a Palazzo Marino, Milano, in cui è stato ufficializzato il passaggio del consigliere comunale di Milano Andrea Mascaretti da Forza Italia a Fratelli d’Italia. «Penso che (arrivare al governo, ndr) sia un orizzonte assolutamente possibile – prosegue Meloni – speriamo che questo governo decida di non continuare in queste condizioni, che si possa tornare a votare e fare un altro governo. Siamo sempre pronti ad andare a votare, e in qualunque momento il governo cada chiederemo che si vada al voto». Fratelli d’Italia, dice ancora Meloni, «crescerà nelle prossime settimane e mesi anche a Milano, così come in tutta Italia, come dicono i risultati elettorali e i sondaggi».

Ti potrebbero interessare anche: