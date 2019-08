STADIO ROMA: SINDACO FIUMICINO, LAVORIAMO SU IPOTESI

«Sì, l’incontro c’è stato. Stiamo continuando a lavorare all’ipotesi Fiumicino per lo stadio della Roma. Naturalmente, tutto è vincolato all’evolversi delle cose a Roma. Ma non vogliamo farci trovare impreparati nel caso in cui la società optasse definitivamente per il piano B». Così il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, conferma l’incontro, il quarto, con una delegazione della As Roma, guidata dal vice presidente Mauro Baldissoni, avvenuto questa mattina nella sede comunale del comune costiero.(

