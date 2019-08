Zingaretti, firme per dimissioni Salvini

Inviati moduli a tutte le federazioni e circoli del Pd

– “Parte la raccolta di firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione “Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti”. A tutte le federazioni e ai circoli del Pd sono stati inviati i moduli per la raccolta di firme per sostenere la mozione di sfiducia che il Partito Democratico ha presentato in Parlamento nei confronti di Matteo Salvini”. Così su Fb Nicola Zingaretti annunciando l’invio dei moduli per la petizione a sostegno della richiesta di dimissioni di Salvini che saranno raccolte nelle Feste dell’Unità e nei circoli Pd.

