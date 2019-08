ROMA/ M5S, ‘OTTANTA NUOVI BUS SONO BOCCATA OSSIGENO MA GIORNALI OFFUSCANO LAVORO AZIENDÀ

«Ottanta bus nuovi non sono uno scherzo. Sono una boccata d’ossigeno per il trasporto pubblico. Ma al loro arrivo a Roma sono stati praticamente ignorati dai media, oggi invece, ecco i titoli allarmanti in prima pagina su presunti guasti. Quasi fossero da buttare. Ridicolo». Lo scrive sulla propria pagina Facebook ufficiale il M5s di Roma. «È l’ennesima trovata per offuscare il duro lavoro di un’azienda che sta lottando con le unghie e con i denti a dimostrazione che un’impresa pubblica – aggiunge il M5s – se risanata e controllata, può essere efficiente. Vi ricordate quando abbiamo recuperato 45 filobus abbandonati in un deposito Atac a prender polvere? Dopo i primi giorni in strada ecco i titoloni dei giornali: ‘già in panne i filobus della Raggì. Triste ricordarlo, eppure è così. La notizia dei filobus su strada dopo anni di abbandono e sprechi diventa secondaria, meglio puntare il dito su pochi presunti guasti». «I nuovi bus, 80 ripetiamolo – conclude la nota del M5s – non sono merce avariata come vogliono far credere. Sono nuovi! Sono a rinforzo delle linee più periferiche, significano più collegamenti e minor attese. Sono per i cittadini, perché sono loro a meritare un servizio pubblico degno di una grande città. È per loro che li abbiamo comprati. Chi prende in giro i romani utilizzando fiumi di inchiostro lo fa sullo loro pelle. ovi. Entro ottobre arriveremo a 227 nuovi bus. Che succederà allora!? Ne parleranno? Per chi fa finta di non sapere tutte le vetture sono coperte da garanzia come previsto da contratto

