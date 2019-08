Sabato da bollino nero, traffico in uscita dalle città del Nord

E il 4 e 5 agosto è previsto lo sciopero dei casellanti

Sabato da bollino nero sulle strade principali italiane. Come da previsione, traffico molto intenso in uscita dalle grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti significativi sull’A1 da Milano sud fino a Fidenza e sulla A1 tra Valdichiana e Orvieto, con code che hanno raggiunto in quest’ultimo tratto i 17 km. Lo riferisce la polizia stradale.

Viabilità Italia è riunita per monitorare il flusso veicolare e per garantire tempestive gestioni di eventuali situazioni di grave criticità del traffico. E’ in vigore dalle ore 8 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per riprendere domenica 4 agosto dalle ore 7 alle ore 22. Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto.

Inoltre domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto sciopereranno i casellanti. Sarà uno sciopero a singhiozzo, cioè a turni di 4 ore.

