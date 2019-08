La maledizione dei nuovi bus, uno è già guasto

Uno dei mezzi presentati due giorni fa si ferma in via Marcantonio Colonna. Un’altra vettura segnala malfunzionamenti al motore. Il sindacalista: ” Realizzati con materiali scadenti”

Dopo nemmeno 24 ore già quattro degli 80 nuovi bus Citymood presentati due giorni fa in pompa magna a Tor Bella Monaca si sono guastati. Ma sono decine e decine i passeggeri che hanno segnalato altri piccoli malfunzionamenti, mentre per gli autisti le nuove vetture ( che fanno parte delle 227 acquistate attraverso Consip, la centrale acquisti nazionale) sarebbero realizzate con materiali scadenti. Troppo fragili per girare per le strade di Roma, tra buche e sanpietrini. Il primo mezzo ( codice 2217) si è rotto a poche ore dalla presentazione, vicino a Villa Borghese: si sono accese delle spie e poi è comparsa la scritta ” anomalia al motore”. E quindi tutti giù.

Altra corsa, altro intoppo: sulla vettura 2225 è caduto un pannello luminoso nella parte posteriore, la cosiddetta plafoniera. Non ha ferito nessuno, fortunatamente, ma anche questo bus è rientrato in officina per controlli. Gli altri due guasti si sono verificati sulla linea 913 (piazza Augusto Imperatore – Monte Mario e viceversa): ” Ieri mattina mi sono seduta sull’unico posto libero – racconta una passeggera, Maria Antonietta Faraoni – Ma mi sono subito rialzata perché pioveva dal sistema di condizionamento. E dire che tutt’intorno era segnalato che la vettura fosse una di quelle nuove”.

Il terzo mezzo (2220) si è guastato verso le 16 di ieri davanti al civico 38 di via Marcantonio Colonna ( Prati), provocando anche dei disagi al traffico. Un altro problema al motore, come il primo episodio: proprio per il tempo così ravvicinato e per i due guasti praticamente uguali, le chat di conducenti e lavoratori Atac hanno cominciato a scaldarsi. “Le vetture sono di materiale scandente, “plasticoso” – tuona Claudio De Francesco, sindacalista Faisa Sicel – Certo, le vetture sane, che al momento non hanno dato i problemi, sono sicuramente migliori di tante nella flotta aziendale. Ma non è normale che i guasti siano così simili e così ravvicinati. Ci chiediamo se Atac e Comune abbiano fatto una scelta accurata ” . Sì, perché ” da quanto ci risulta anche in altre città non sono mica andate così bene, queste vetture ” , dice ancora il sindacalista.

Lo confermano anche da Odissea Quotidiana, il blog che racconta disavventure dei passeggeri e novità del trasporto pubblico. “Da Vicenza a Bari, fino a Napoli, a Trieste e a Catania gli stessi bus Citymood hanno avuto problemi: finiture che si staccano, brutti rumori in frenata, materiali di bassa qualità”, spiegano.

Tuttavia, assicurano da Atac e dall’assessorato alla Mobilità, “le vetture sono coperte da regolare garanzia “. Come a dire che per l’azienda il danno è praticamente nullo: una volta riparate torneranno in strada. A risentirne sono i cittadini. Che già erano rimasti a bocca asciutta quando è fallita la carta dei bus in affitto, i 70 provenienti ( usati) da Israele che non avevano passato il vaglio della motorizzazione: essendo euro 5 e non euro 6 non era stato possibile avviare la procedura perché avrebbe violato le direttive comunitarie

Ti potrebbero interessare anche: