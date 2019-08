Attivisti rimuovono scritta da sede Roma di Casapound. Raggi, adesso lo sgombero

La scritta Casapound è stata rimossa dalla facciata della storica sede del movimento di estrema destra a Roma. A toglierla sono stati gli stessi attivisti in vista dell’operazione di rimozione prevista domani mattina per lo scadere del tempo concesso dal Campidoglio. Poco sopra quello che resta della scritta è stato esposto uno striscione che recita: “Questo è il problema di Roma”.

“È solo l’inizio. Ora va sgomberato l’immobile e deve essere restituito alle famiglie che ne hanno davvero diritto. Va ripristinata la legalità. Fino in fondo. #CasaPound”, così la sindaca Virginia Raggi in un tweet riferendosi al fatto che i militanti di Casapound, in ottemperanza al provvedimento del Campidoglio, hanno rimosso la scritta dalla sede romana perche “abusiva”.

“Questa città questa scritta non la merita. La rimettiamo quando lei non è più sindaco, cioè a brevissimo”. Così uno degli attivisti di Casapound alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivata davanti alla sede del movimento di estrema destra dopo la rimozione della scritta sulla facciata. “Noi libereremo tutto quello che c’è da liberare”, ha sottolineato la prima cittadina lasciando poi, dopo poco meno di mezz’ora, la strada dove ha sede Casapound.

