Crisi di governo, mozione di sfiducia della Lega a Conte

E’ già scontro con i grillini. Il leader leghista parla di accordo Renzi-Di Maio. La replica: “Giullare, inventatene un’altra per giustificare quello che hai fatto”. Davide Casaleggio avalla la linea: “Gioca d’azzardo con la viota degli italiani”. La Meloni: “Noi le alleanze le facciamo prima del voto”



La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. Lunedì 12 alle ore 16 è stata convocata dalla presidente di Palazzo Madama, Maria Elisabetta Alberti Casellati, la conferenza dei capigruppo che dovrà stabilire i tempi di discussione e votazione della mozione.Ma è già scontro aperto fra Lega e M5S. Matto Salvini accusa i grillini di pensare ad un governo con Matteo Renzi e stronca l’ipotesi. “Mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani, di tirarla in lungo e di inventarsi un governo che sarebbe inaccettabile per la democrazia”, dice. Arriva la piccata replica di Luigi Di Maio: “Caro Salvini stai vaneggiando, inventatene un’altra per giustificare quello che hai fatto, giullare.Questa di Di Maio-Renzi è una fake news di Salvini per nascondere il tradimento del contratto di governo e del paese”. Una linea avalata anche da Davide Casaleggio: “Alla fine interviene anche Davide Casaleggio. E avalla la linea Di Maio: “Salvini sta giocando d’azzardo con la vita degli italiani per un (presunto) tornaconto personale, ma soprattutto perché non vuole tagliare le poltrone dei parlamentari”, dice il presidente dell’Associazione Rousseau.

