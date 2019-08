GOVERNO: SALVINI, ‘SFIDO PARLAMENTARI A VENIRE IN AULA SETTIMANA PROSSIMÀ

«Deputati e senatori alzino il culo e vengano in Parlamento, anche la settimana di Ferragosto, se serve. Chi non viene è perché vuole tenersi la poltrona». Lo dice Matteo Salvini a Pescara. «Sfidiamo i 900 parlamentari a presentarsi in Parlamento settimana prossima», incalza il vicepremier

