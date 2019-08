JUVE: C’È ATLETICO, PER NAPOLI SALTA VETO NATI CAMPANIA

– C’è anche Dybala tra i 25 giocatori della Juventus che domani, a Stoccolma, affronta l’Atletico Madrid. Dopo il gran rifiuto al Manchester United, e al Tottenham, l’argentino è stato convocato da Maurizio Sarri per l’ultima amichevole dell’International Champions Cup, dopo le sfide in Asia contro gli Spurs e l’Inter. Una occasione per capire quale spazio il nuovo tecnico vuole ritagliare all’argentino, che secondo indiscrezioni resta sul mercato. E chissà che all’orizzonte non ci sia davvero quello scambio con Icardi di cui si parla ormai da settimane. A cinque mesi dal doppio confronto di Champions League, al Friend Arena di Solna i bianconeri tornano a incrociare le armi con i colchoneros. Simeone ha convocato Correa, non c’è invece Kalinic, vecchia conoscenza del calcio italiano che avrebbe reso ancora più interessante la sfida. I motivi d’attenzione, comunque, non mancano, soprattutto sul fronte Juventus. Dopo dieci giorni di lavoro alla Continassa, tra allenamenti fisici ed esercizi di tattica, Dybala è soltanto una ragione d’interesse. Rispetto alla tournee asiatica ci sono infatti i brasiliani, c’è Chiellini, che ha recuperato dall’infortunio, e c’è Danilo, volto nuovo tutto da scoprire. A Torino è rimasto soltanto Aaron Ramsey, che soltanto da pochi giorni ha incominciato a lavorare col gruppo dopo l’infortunio subito la scorsa stagione quando era ancora all’Arsenal. Per quanto riguarda Juventus-Napoli, intanto, il Gruppo Operativo di Sicurezza (Gos) – riunitosi oggi – ha stabilito che la vendita dei biglietti sarà vietata ai residenti in Campania. Ma non alle persone nate in quella regione, restrizione che aveva suscitato non poche polemiche e numerose critiche nei confronti della Juventus in vista del big match della seconda giornata di campionato

Ti potrebbero interessare anche: