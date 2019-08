Quando gli egoismi politici affossano il paese

A quanto pare sta per saltare tutto, l’avventuroso progetto di governo giallo-verde sta per squagliarsi come neve al sole di ferragosto. Lasciamo da parte per un attimo le polemiche, le guerre intestine, le posizioni, gli sgarbi e gli sgambetti. Colpa di Salvini, colpa di Di Maio? Par di sentirli gli analisti politici: il leader leghista forza la mano perché è convinto che sia il momento migliore per scrollarsi di dosso l’alleato/avversario grillino. Pensa di avere i numeri, un livello di consenso sufficiente a sparigliare e uscire indenne dalla crisi. Ha fatto bene i suoi conti? E se sbagliasse qualcosa, dove andrebbe a finire il paese? C’è una alternativa in tempi rapidi? Soprattutto, c’è sul serio una alternativa? Gli egosimi politici rischiano di mandare a fondo il paese in un momento in cui servirebbe invece una collaborazione di fondo per risalire la china. Proprio mentre i due partners di governo dovrebbero dimostrare senso politico e di responsabilità accantonando i dissidi e congelando i punti sui quali il disaccordo è totale, si decide di far saltare il banco. E non c’è voce autorevole che richiami tutti all’ordine. Caos completo e totale. Due egoismi politici a confronto, quello di Salvini e quello di Di Maio. Certi di sopravvivere comportandosi in questo modo? No, non possono essere così ingenui. Ma mollare ora significherebbe per loro perdere la faccia. Il loro ego è più importante dell’interesse del paese?

