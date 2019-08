TURISMO: PARIGI E ROMA DESTINAZIONI LAST MINUTE PIÙ CONVENIENTI PER ITALIANI

– Parigi e Roma sono le destinazioni last minute più convenienti per gli italiani, mentre San Diego è la meta più ricercata. Lo sottolinea momondo.it, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, sottolineando che Parigi è la capolista, raggiungibile con un costo medio inferiore a 100 euro. Gli italiani, infatti, potranno concedersi una fuga romantica anche durante i mesi più caldi dell’anno e regalarsi un tour nella città che fa battere il cuore non solo per i classici must see, ma anche per gli infiniti spunti culturali, gli appuntamenti artistici e i deliziosi scorci che la caratterizzano. Sul podio seguono l’eclettica Londra, al secondo posto (141 euro), con le sue numerose e variegate attrattive e Helsinki al terzo (149 euro), offrendo un clima decisamente più refrigerante, panorami incantevoli sul fiume, punti di interesse architettonici e angoli dal fascino scandinavo. Per chi invece non riesce a rinunciare a spiagge, energia scoppiettante, movida notturna e feste senza fine, ci sono anche Barcellona e Luqa, che però prevedono un budget maggiore. Sono infatti le meno economiche della classifica; chi sceglie di visitarle dovrà quindi preventivare una spesa media di 154 euro per arrivare in Spagna e di quasi 230 euro per atterrare a Malta. Per chi preferisce invece restare nel Bel Paese, risulta meno costoso pensare a una vacanza nella capitale, la Città Eterna infatti è al primo posto per convenienza e sono sufficienti circa 67 euro per soggiornare in quello che è considerato uno dei luoghi più belli al mondo. Niente paura per gli amanti del mare nostrano perché la riviera romagnola e la costiera amalfitana rientrano nella top 3 delle destinazioni più economiche, rispettivamente al secondo e terzo posto anche se a prezzi ben più sostenuti: il costo medio per una notte a Riccione è di 177 euro, a Positano di 232 euro. (

