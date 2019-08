Un’Estate al Santa Maria della Pietà”: torna la “Call4ideas”

C’è tempo fino al 26 agosto per presentare la propria idea e contribuire al programma di iniziative firmato ASL Roma 1 con la collaborazione del Municipio XIV

Torna anche quest’anno “Un’estate al Santa Maria della Pietà”, il programma di iniziative che vedrà il Parco capitolino protagonista di una serie di appuntamenti con cui i romani potranno salutare la bella stagione. Il progetto, nato dalla partnership tra la ASL Roma 1 e il Municipio XIV, ha come obiettivo quello di valorizzare le risorse all’interno della comunità, facendo maturare la “cultura della salute” e favorendo la partecipazione. Una strada che l’azienda sanitaria ha già intrapreso nel 2017 quando, facendo proprie le raccomandazioni suggerite nel documento “Salute 2020”, ha dato vita al Centro Internazionale per la Promozione della Salute e del Benessere. Proprio per questo è stato pubblicato in questi giorni un bando attraverso cui sarà possibile selezionare iniziative che raccontino l’idea di salute che si vuole promuovere. Le proposte progettuali e la relativa documentazione richiesta dall’avviso vanno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica call4ideas@aslroma1.it, entro le ore 12.00 del 26 agosto 2019. L’avviso pubblico è rivolto a organizzazioni di volontariato e promozione sociale, cooperative, cooperative sociali e di comunità, imprese sociali, associazioni, cittadini, fondazioni, enti pubblici e organizzazioni informali. Tre gli ambiti progettuali in cui sarà possibile muoversi: “La Salute è Cultura”, dedicata alla produzione di audiovisivi, musica, letteratura, teatro, alimentazione e cibo, ambiente e natura, scienza; “La Salute è Sport” con attività sportive, promozione dei corretti stili di vita, prevenzione delle malattie croniche, meditazione e attività di mindfullness; “La Salute è Innovazione”, incentrata su cultura scientifica dell’ecologia, della tecnologia e dell’ecologia, nuovi metodi per l’utilizzo degli spazi verdi, utilizzo e valorizzazione dei social network, innovazione e benessere psicosociale e laboratori, didattici, creativi e per la partecipazione. Per tutte le informazioni potete visitare il sito: www.aslroma1.it

Far maturare una “cultura della salute” che favorisca la “partecipazione” è l’impegno che vede insieme la ASL Roma 1 e il Municipio Roma XIV – Monte Mario, collaborare nel progetto 2019 “Un’Estate al Santa Maria della Pietà”.

La ASL Roma 1 nel 2017, facendo proprie le raccomandazioni suggerite nel documento “Salute 2020”, ha dato vita al Centro Internazionale per la Promozione della Salute e del Benessere, con l’obiettivo di contribuire alla svolta paradigmatica del concetto della salute che sposta l’attenzione dalla centralità dei contenuti di salute e malattia alla centralità del soggetto cui rivolgere l’azione, con la sua complessità fisica, psicologica e sociale, con il suo stile e ambiente di vita e di lavoro, nel contesto economico e socio-culturale di riferimento.

Per il 2019 l’iniziativa “Un’estate al Santa Maria della Pietà”, promossa dalla ASL Roma 1, si realizza con la partnership del Municipio Roma XIV – Monte Mario, per una programmazione di eventi e attività, volte a valorizzare risorse all’interno delle comunità, di potenziarne l’empowerment e di creare ambienti favorevoli.

“CALL4IDEAS” si caratterizza come bando per la selezione di iniziative promosse dalla comunità coerenti con l’idea di salute che si vuole promuovere.

Obiettivo della “Manifestazione di interesse” è raccogliere idee e proposte, da parte dei cittadini, per la realizzazione del programma “Un’Estate al Santa Maria della Pietà 2019” che si terrà nel mese di settembre all’interno del Parco di Santa Maria della Pietà.

Le proposte progettuali e la relativa documentazione richiesta dall’Avviso vanno inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica call4ideas@aslroma1.it, entro le ore 12.00 del 26 agosto 2019.

Ti potrebbero interessare anche: