Vaccini, Asl Roma4: tutte le novità e i benefici del Piano di Prevenzione

La Regione Lazio ha da pochi giorni emanato la nuova Circolare Regionale in tema di offerta vaccinale estendendo i benefici di alcune vaccinazioni a nuove classi di età al fine di mantenere e implementare le indicazioni del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

Molte sono le novità importanti che riguardano l’ offerta attiva e gratuita di vaccinazioni destinate alla prevenzione di importanti malattie soprattutto per adolescenti, adulti, soggetti a rischio, ma vi sono anche novità destinate ai più piccoli, che già godono di un calendario vaccinale ampio e completo.

Il servizio vaccinazioni della ASL Roma4, che già da molti anni chiama attivamente neonati, bambini, adolescenti, soggetti a rischio ed anziani, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, provvederà, al più presto ad invitare attivamente le classi di età previste dalla Circolare Regionale, iniziando dai nati nel 2007-2008. Naturalmente ogni occasione di accesso ai servizi vaccinali sarà utile per verificare, informare ed offrire le vaccinazioni indicate negli aggiornamenti.

Già da ora gli utenti della ASL Roma 4 possono ricevere tutte le informazioni necessariechiamando la infoline telefonica gratuita 800.539.762 attiva dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ed eventualmente potranno allo stesso numero prenotare un appuntamento per accedere agli ambulatori vaccinali negli orari più confacenti alle loro esigenze.

Eventuali quesiti possono essere rivolti anche scrivendo all’indirizzo mail: infovaccini@aslroma4.it

Il testo integrale della Circolare e del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccini 2017-19 saranno disponibili sul sito della ASL Roma4

Di seguito uno schema sulle principali novità

vaccinazione

novità

Anti-meningococco B

offerta ai nuovi nati gratuita e attiva a partire dal compimento dei 3 mesi di vita (dal 91° giorno) con un ciclo a tre dosi.

offerta gratuita ed attiva agli adolescenti dal compimento degli 11 anni di vita, a partire dai soggetti nati dal 2007.

Anti-varicella offerta gratuita e attiva delle 2 dosi dai 12 mesi di vita ai 18 anni, a tutte le donne in età fertile, a tutti gli adulti che non hanno avuto la malattia.

Anti-polio Richiami

offerta gratuita e attiva in adolescenza, gratuita senza limiti di età

Anti-papillomavirus 9-valente

Offerta attiva e gratuita per maschi e femmine dai nati nel 2006 e ai soggetti con infezione da HIV

Anti-Herpes Zoster

Offerta attiva e gratuita dal compimento del 65° anno di età e gratuita dal 50° anno se in presenza di diabete, patologie cardiovascolari, BPCO, soggetti destinati a terapia immunosoppressiva

Anti-pneumococcica

Conferma dell’ offerta attiva e gratuita per età e fattori di rischio indicate nelle Circolari Regionali vigenti

Anti-difterite-tetano-pertosse

Offerta gratuita senza limiti di età

tutte le vaccinazioni

Offerta gratuita e attiva per i soggetti a rischio per patologia, esposizione a rischio professionale e determinati comportamenti o condizioni come descritto nel calendario vaccinale del Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2017- 19, alle pag 52.-54, 61-66, 67-72, 7

Ti potrebbero interessare anche: