Marsilio ha nominato i manager delle Asl: Roberto Testa è il nuovo direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila

Con una improvvisa accelerazione, forse per ‘sminare’ il fronte dello scontro politico tra forze di maggioranza che stava raggiungendo livelli preoccupanti, coinvolgendo anche il Comune dell’Aquila con la minaccia del vice segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo di staccare la spina al sindaco Pierluigi Biondi, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, nel pomeriggio di oggi ha firmato i decreti per l’individuazione del direttore generale della Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e del direttore generale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti.

Il governatore, preso atto che la Commissione regionale ha trasmesso le due rose di idonei unitamente ai curricula dei candidati, ha nominato per la Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila il dottor Roberto Testa, già direttore sanitario del distretto 7 della Asl Roma 2 che – viene spiegato in una nota – “vanta un’articolata esperienza professionale nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali con una particolare attitudine al problem solving”.

A quanto si è potuto apprendere, Testa sarebbe una vecchia conoscenza di Marsilio, un nome ‘indigesto’ alla Lega provinciale che, proprio ieri, aveva tentato con l’uscita di D’Eramo di forzare la mano mettendo nel mirino Biondi per addivenire, così, ad un’altra indicazione, quella di Ferdinando Romano; ed invece, Marsilio ha deciso di tirare dritto, appoggiato dall’assessore aquilano Guido Quintino Liris. Ora, bisognerà capire se e come la Lega reagirà.

Per la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti, invece, la scelta è caduta sul dottor Francesco Nicola Zavattaro, già direttore generale della Asl teatina per due mandati e attualmente dirigente amministrativo ad Udine, il quale “ha già maturato una notevole esperienza gestionale con incarichi ricoperti in sistemi sanitari di diverse regioni, in particolare in Regione Abruzzo”.

“La giunta lenta si è svegliata solo per le poltrone”, l’affondo del capogruppo del Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, già assessore alla sanità della giunta D’Alfonso. “Dopo mesi e mesi ecco i manager Asl, a cui va il mio augurio e un grande in bocca al lupo! I nominati: a L’Aquila Testa che, probabilmente, consuma uno scontro tra una parte della Lega (quella di D’Eramo) e Marsilio; a Chieti Zavattaro che portò il vecchio progetto di finanza dell’ospedale e un giorno disse ‘non mi farei mai curare in un Presidio della Asl di Chieti’. Torna per il terzo mandato a Chieti, dopo i primi due, consecutivi”.

“Forse, mai come oggi, la nomina del nuovo Direttore Generale sembra arrivare in un momento assai propizio. Il dott. Roberto Testa sarà alla guida della nostra Asl 1, struttura che potenzialmente ha tutte le carte in regola per esprimersi al meglio nel panorama socio-sanitario abruzzese. La nomina del nuovo Direttore Generale è stata auspicata, sollecitata ed attesa; sospesa tra critiche e speranze di soluzioni a problemi ormai annosi.

Da questa nomina si aspettano molto sia i cittadini di tutta la provincia aquilana, sia i dipendenti, operatori e professionisti che – a diverso titolo, ruolo e responsabilità – operano nell’ambito della Asl 1”.

Così Maria Luisa Ianni, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia dell’Aquila, interviene sulla nomina di Roberto Testa direttore generale della Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

“Auspico prima di tutto che i problemi, grandi e piccoli, possano essere risolti; e poi, che le Sue competenze, esperienze e visioni – anche di altre realtà forse più avanti della nostra – possano fare della nostra Asl una grande Azienda, capace di affermarsi come eccellenza sanitaria. Lei, Direttore, arriva in un momento in cui si parla molto dell’istituzione di un DEA di II livello. Per i non addetti ai lavori, si tratta di un ospedale altamente specializzato in grado di offrire cure altamente specialistiche. DEA che, mettendo in campo un lavoro complesso ed articolato incardinato in una visione lungimirante ed ampia, potrebbe trasformare i nostri maggiori Ospedali della Provincia in altrettante eccellenze e centri d’interesse sanitario, scientifico e di ricerca. Poli nei quali le parole d’ordine sarebbero competenza, professionalità, appropriatezza”.

“Questa strategia – spiega Ianni – potrebbe declinarsi in una maggiore attrattività dai fuori Regione, a patto che si ponga rimedio alla ormai cronica carenza di personale, e che si vadano ad articolare meglio le strutture organizzative, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane ed alla ricerca di competenze elevate (comprese quelle manageriali). Solo in questo modo gli operatori tutti avranno la possibilità di sentirsi fidelizzati e valorizzati.

“Ci aspettiamo – aggiunge – che nella riorganizzazione della Rete Ospedaliera e Territoriale, l’utente sia messo al primo posto, non solo nel momento dell’acuzie ma anche e soprattutto nel post ricovero. Ci aspettiamo che le risorse professionali presenti imparino a lavorare in integrazione e in sinergia valorizzando le rispettive peculiarità, all’interno ed all’esterno. Ci aspettiamo che, dopo le stabilizzazioni, si predisponga un concorso in modo che, a venti anni di distanza dall’ultima volta, si possa mettere mano in maniera seria alla revisione della pianta organica, in base agli assetti che si desiderano dare. Ci si aspetta che sia applicato l’Atto Aziendale, ed anche innovazione nei modelli organizzativi.

“I cittadini vogliono i servizi: si aspettano che quando hanno bisogno, ci sia qualcuno a prendersi cura di loro e che le liste di attesa siano compatibili con la loro necessità di sottoporsi alle cure”.

“E’ ora che la nostra Provincia recuperi il tempo perso; bisogna fare squadra e lavorare per dare risposte concrete, che siano al passo con i tempi e con quanto stanno facendo le altre Regioni italiane. Come Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia dell’Aquila voglio darLe il benvenuto e augurarle buon lavoro. Lo faccio a nome di tutta la categoria professionale infermieristica che rappresento e che, da sempre e in tutta la Provincia, mostra grande spirito di sacrificio e di abnegazione al lavoro nonostante le tante difficoltà. Auspico – conclude Ianni- di incontrarla a breve.

Ti potrebbero interessare anche: