È morta Nadia Toffa, camera ardente in teatro per la ‘dolce guerriera’

Nadia Toffa non ce l’ha fatta. Dopo una lunga battaglia contro il cancro, la storica conduttrice e inviata delle Iene è morta. Aveva 40 anni. La camera ardente sarà allestita al teatro Santa Chiara di Brescia. I funerali saranno celebrati la mattina del 16 agosto nella cattedrale della città lombarda.

Si trovava a Trieste Nadia Toffa il giorno in cui, circa due anni fa, fu colta dal primo malore. Era il 2 dicembre 2017 quando da un hotel del centro città fu trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara e ricoverata nella Terapia Intensiva dell’Arta (Anestesia rianimazione terapia antalgica). Una notizia che fece presto il giro dei social, allarmando il grande pubblico che settimana dopo settimana seguiva Toffa nel programma Le Iene. Diversi i messaggi di incoraggiamento e affetto consegnati al web. Non si conosceva, all’epoca, da quale patologia fosse affetta l’inviata e conduttrice del programma Mediaset. Lo scarno bollettino medico diffuso dall’azienda sanitaria locale si limitava a confermare che la prognosi era “riservata per patologia cerebrale in fase di definizione”. Dopo qualche ora Toffa fu trasferita in elisoccorso al San Raffaele di Milano.

“Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”, si legge sulla pagina Facebook de Le Iene. “Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la nostra Toffa – prosegue il post della trasmissione Mediaset -, la più tosta di tutti. Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta: il cancro. Non ci resta che sperare che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto. Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso potrebbe consolarci. Niente per noi sarà più come prima”.

