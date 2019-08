Personale indisponibile, 10 treni sospesi in Liguria

Per “indisponibilità di personale di bordo” Trenitalia ha dovuto cancellare almeno 10 treni regionali in Liguria. Lo comunica la stessa azienda. E’ avvenuto questa mattina. “Trenitalia – si legge in una nota – sta garantendo la mobilità in regione con un servizio di bus sostitutivi e con l’aggiunta di fermate straordinarie per i treni successivi alle corse cancellate”.

La soppressione di una decina di treni regionali dovuti alla “indisponibilità di personale” Trenitalia “è assolutamente ingiustificabile, ancora di più se si considera che siamo nel pieno del ponte di Ferragosto con la Liguria visitata da migliaia di turisti e comunque in un giorno anche lavorativo. Nessuna sanzione che commineremo a Trenitalia potrà ripagare del danno di immagine inferto”. Questa l’accusa dell’assessore regionale ai trasporti e al Turismo Gianni Berrino. “Il contratto di servizio a cui Regione Liguria contribuisce pagando il trasporto regionale è chiaro – prosegue Berrino -: i treni sono previsti anche il 16 agosto, un periodo molto importante per la nostra regione e per l’impatto che può avere sui turisti. Quanto avvenuto questa mattina ha creato un grave danno a utenti e turisti che non potrà essere coperto nemmeno dalle sanzioni che Regione Liguria comminerà a Trenitalia – ha concluso -. Serve che l’azienda garantisca il servizio per cui Regione Liguria paga e che in futuro fatti di questo genere non avvengano più”.

