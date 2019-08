Primavalle in festa: la ASL Roma 1 c’è con screening e promozione della salute

Dal 4 al 6 settembre i “professionisti della salute” saranno presenti nel Parco “Anna Bracci”. Apertura straordinaria per il centro vaccinale di via Jacobini

Torna anche quest’anno “Primavalle mica l’ultima!” la festa del quartiere romano che come da tradizione si terrà nel parco “Anna Bracci”. Dal 4 al 9 settembre il polmone verde si riempirà di musica, buon cibo e animazione per tutte le età con un particolare occhio di riguardo per la salute. A patrocinare l’iniziativa sarà infatti la ASL Roma 1, azienda sanitaria capitolina presente dal primo giorno fino al 6 con una squadra di “professionisti della salute” pronta a dare informazioni ai cittadini e non solo. Nel gazebo allestito per l’occasione, infatti, si parlerà di molte cose: dai percorsi di screening (mammella, citologico e colon retto) alle vaccinazioni fino ad arrivare all’importanza del lavaggio delle mani, per cui la ASL, in occasione della giornata mondiale dello scorso 5 maggio ha realizzato delle pillole video con 9 preziosi consiglio da tenere sempre nel cassetto, disponibili sulla pagina facebook istituzionale. Spazio anche alla promozione della salute con particolare attenzione al tema del taglio degli alimenti per evitare l’ostruzione delle vie aeree nei bambini. Restando sui più piccoli si parlerà anche del “percorso nascita”. Il 5 settembre, invece, alle iniziative all’interno del parco si aggiungerà anche l’apertura straordinaria del centro vaccinale di via Jacobini, dove a partire dalle ore 16.30 sarà possibile: accedere alla prenotazione di tutti gli screening; ricevere la provetta per lo screening del colon retto; usufruire dello screening citologico per la diagnosi precoce del cervicocarcinoma (tramite offerta del Pap-test o del HPV DNA test, a seconda dell’età); vaccinarsi contro difterite-tetano-pertosse e morbillo-parotite-rosolia; conoscere tutte le novità messe a punto dalla ASL Roma1 che interessano il quartiere (il rinnovamento del Poliambulatorio di San Zaccaria Papa, il nuovo Polo della salute per la donna e la famiglia a via Jacobini).

