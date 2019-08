FOOD: A CORTINA D’AMPEZZO GLI CHEF SONO PROTAGONISTI

Torna Cortina Summer Party, evento gastronomico di punta dell’estate a Cortina d’Ampezzo (Belluno), che quest’anno celebra il suo decennale, in programma il 22 agosto. Per arrivare alla quarta edizione del Delicious Trail Dolomiti del 20 e 21 settembre, passando per il nuovissimo Standing lunch in Ascott Style del Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa – special guest Norbert Niederkofler – e per The Queen of Taste – Audi di Cortina For Us del 7 e 8 settembre. Protagonisti indiscussi gli chef di Cortina d’Ampezzo che ben 10 anni fa – proprio con il Cortina Summer Party – hanno scommesso su quella che ai tempi fu davvero una formula innovativa di collaborazione e di cooperazione all’insegna del gusto capito e che nel tempo sono stati capaci di fare sistema per valorizzare la loro speciale cucina di montagna nel mondo. «Cortina fa sistema anche sul food con i tanti eventi dell’estate ampezzana», ha sottolineato il sindaco Gianpietro Ghedina. «Fare squadra è la vera formula del successo. La candidatura Milano-Cortina ne è dimostrazione», ha aggiunto Paolo Doglioni, presidente Confcommercio Belluno

