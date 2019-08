LA DENUNCIA/ NUOVO “DEPOSITO” DI RIFIUTI IN AREA PRIVATA LUNGO VIA DELL’IMBRECCIATO

“Dopo le molteplici segnalazioni da parte della cittadinanza relativamente al continuo via vai lungo Via dell’Imbrecciato da parte di intere famiglie nomade con tanto di carrelli della spesa, quest’oggi abbiamo effettuato un sopralluogo nel sito ed abbiamo potuto constatare la presenza di una sorta di deposito di rifiuti di ogni genere oltre una recinzione che delimita il marciapiede alla strada. Non è la prima volta che i nomadi cercando di insediarsi in questa zona compresa tra Via dell’imbrecciato e Via Fusinieri, forse perché la maggior parte dei terreni recintati in questa zona sono di proprietà privata, pertanto per qualsiasi tipo di intervento è necessaria una denuncia da parte dei soggetti interessati. Ad ogni modo porremo la questione in seno alle autorità competenti per richiedere il prima possibile lo sgombero e la sanificazione dell’area, dal momento che la stessa genera degrado ambientale e non solo. Il Municipio XI ancora una volta si contraddistingue per essere totalmente lasciato in balia dello sfiduciato ex presidente Torelli e di una giunta comunale grillina che è lontana dalle reali esigenze dei cittadini” Così in una nota Daniele Catalano capogruppo Lega Municipio XI e Coordinatore Lega Giovani Roma

Ti potrebbero interessare anche: